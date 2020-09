Em sua declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), que buscará à reeleição, declarou que continua de Fusca e com patrimônio de R$178.898,76. Na eleição passada, ele declarou possuir bens no valor de R$ 229.648,19.

Pátio ainda declarou em seu nome um terreno no valor de R$17.634,24, uma linha telefônica de R$1.347,06, capital social da Sociedade CMM INV e Part LTDA de R$ 21.010,0, um imóvel no valor de R$ 84.752,04, uma casa de R$ 31.372,32, um terreno no valor de R$3.673,80, mais capital social no valor de R$12.251,54, um Fusca ano 1983 no valor de R$ 2.449,20 e um título do Caiçara Tênis Clube, de R$3.061,50.