Gosto de brincar com as letras

Faço tudo combinar

Até mesmo em uma oração

Quando chego lá no altar

Perante o meu bom Deus

Eu faço o meu pedido

Com um coração humilde

E também arrependido

Em todos os meus momentos

Eu busco a sua presença

Pra mim não é sacrifício

Ou jamais será sentença

Assim vou me divertindo

Usando todas as letrinhas

Elas brilham em minha mente

Como se fossem estrelinhas

Olho tudo ao meu redor

Vivo sempre a observar

Pego todo o alfabeto

E começo a brincar

Pensam que não dá em nada!?

Vejam só os resultados

Registro o que faço hoje

E também todo o passado

Esse símbolo é valioso

E facilita o nosso viver

Quem ainda não o conhece

Nunca é tarde pra aprender