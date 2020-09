A Comunidade Divina Providência, que iniciou as suas atividades na cidade 22 anos atrás, recebeu do Bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Dom Juventino Kestering, uma graça desejada há muito tempo. Nesta semana, foi realizada uma missa em ação de graças pela aprovação do Estatuto Canônico da Comunidade. Isso, na prática, significa que a Divina Providência passou a ser parte integrante da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga.

“Nós eramos até então uma Associação de Leigos, regidos por um Estatuto Civil. Agora, somos reconhecidos como uma Comunidade de Aliança, regidos por esse Estatuto Canônico, com o reconhecimento da igreja como uma nova comunidade em Rondonópolis”, explica Edir Braga Júnior, cofundador e coordenador da Comunidade Divina Providência.

Ele conta que o trabalho realizado para chegar até esse momento não foi fácil. As comunidades de vida e aliança são um fenômeno novo no universo católico e, por isso, o Estatuto foi recebido e reavaliado por diversas vezes pelo Bispo Dom Juventino e a CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, até a aprovação.

A Comunidade de Aliança é formada por pessoas que, comprometidas com o mesmo Carisma e Missão, vivem com seus familiares e exercem suas atividades profissionais normais.

Os membros vivem em espírito de obediência a Jesus, ao Evangelho, à Igreja e as autoridades constituídas. O coordenador lembra que, com a confirmação da Divina Providência como Comunidade de Aliança, aumenta a responsabilidade de todos os membros, visto que além de manter as atividades que já são realizadas, é preciso o empenho de todos para seguir diretrizes, orientações e todo o plano Diocesano comandado pelo Bispo Dom Juventino, além do compromisso perante a Igreja.

A Divina Providência tem, entre as suas atividades, o trabalho de evangelização, com grupos de oração, acampamentos, oração por cura e libertação, terço de casais, entre outros. A comunidade também realiza serviços sociais na cidade, como os projetos Divina Saúde, Ler é Crescer, Missões Populares e Divina Horta.

Ainda neste campo, também há a Comunidade Terapêutica Divina Providência, que presta relevante e importante serviço no estado, na recuperação de dependentes químicos.