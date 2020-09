Na educação infantil, avaliar crianças, é uma das tarefas mais difícil e desafiadoras, pois, elas estão em fase de desenvolvimento e aprendizagens em todos os campos de experiência conforme a BNCC que são:

O eu, o outro e o nós;

Corpo, gestos e movimentos;

Traços, sons. Cores e formas;

Escuta, fala, pensamento e imaginação;

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações;

O professor deve usar a avaliação como instrumento norteador do processo de ensino e aprendizagem da criança, levando em conta a cultura, o conhecimento de mundo e o meio na qual a criança está inserida e conhecer a criança através das observações, convivências do dia a dia e da rotina diária. Segundo a DCNEIS, a criança “é um sujeito histórico e de direitos que aprende através das interações, brincadeiras, constrói sua identidade pessoal e coletiva, imagina, brinca, fantasia, deseja, aprende, observa, questiona, narra, experimenta e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura”.

Na educação infantil LDB, art. 31 “avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento infantil que podem ser usados alguns instrumentos como: caderno de campo, portfólios, observação, relatórios descritivos entre outros, acompanhado o desenvolvimento sem o objetivo de promoção para o ensino fundamental”, sendo necessário para o aprimoramento da prática pedagógica do professor e sem a intenção de selecionar, promover ou classificar crianças, o maior objetivo da avaliação na educação infantil é o aperfeiçoamento da prática educativa.

Para avaliar a criança, o professor precisa assumir o papel de mediador em suas conquistas, dificuldades e em seu processo de desenvolvimento e aprendizagem, acompanhando e estimulando a construção do conhecimento das crianças e também não pode somente avaliar a criança, mas, a sua prática, o seu papel diante das dificuldades, e as situações de aprendizagem que foram oferecidas para que essa criança desenvolvesse. Nem todas as crianças aprendem da mesma maneira, umas tem mais facilidade e outras mais lentidão, mas, devemos respeitar o tempo de cada criança para aprender, e devemos dar oportunidades iguais a todas as crianças e dizer que ela é capaz de aprender, mas, respeitar esse tempo e essa etapa, estimulando e mediando essa ação.

Um dos instrumentos usados para avaliar a criança na educação infantil é o relatório descritivo da criança, que é um documento de grande importância e que muitos pais não dão muito valor, onde é nele que está descrito a trajetória, os avanços e as dificuldades da criança em todas as áreas do desenvolvimento e campos de experiência, e em todos os aspectos da criança, além das intervenções e contribuições do professor no processo de aprendizagem da criança.

O ato de avaliar é poder acompanhar e observar a trajetória, o caminho o desenvolvimento e a evolução dessa criança em todas as áreas, o início, o meio e o fim, ou seja, ela dará um norte ao professor, mostrando o caminho a seguir no processo de aprendizagem da criança. Portanto, fica evidente que a avaliação faz parte do ato de planejar, é por meio da avaliação que o professor obtém dados para repensar a ação e prática educativa.