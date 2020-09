O prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio (SD), informou ontem (23) que seu exame testou positivo para Covid-19. Ele está em isolamento social desde o último domingo (23), após sentir os primeiros sintomas da doença.

“Saiu hoje [ontem, 23], o resultado do meu exame PCR, que deu positivo para a Covid-19. Devido ao meu trabalho à frente das ações de combate à pandemia, vinha fazendo testes regulares a cada 10 dias, sendo que o anterior foi feito na terça-feira (15), e tinha dado negativo. Todos os testes que fiz foram pelo SUS, como qualquer cidadão pode fazer na rede pública municipal. E também estou sendo atendido por dois médicos do SUS do município, Pedro Maggi e Hélio Garcia”.

“Como meu estado de saúde é estável e meus sintomas são considerados leves, eles prescreveram apenas um antibiótico (azitromicina hidratada) e um analgésico (dipirona). Todos aqui de casa também fizeram os testes, mas ainda não saíram os resultados. Estou me sentindo bem, vou continuar trabalhando de casa e espero voltar às minhas atividades normais assim que completar os 14 dias do isolamento obrigatório. Com fé em Deus, isso vai passar. Agradeço a todos pelas manifestações de solidariedade que tenho recebido aqui e pelas orações”.