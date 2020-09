Embora a velocidade com que a pandemia do coronavírus atinge moradores de Rondonópolis tenha diminuído, como mostram os dados relativos aos novos casos e óbitos registrados, os leitos de UTI para atender pacientes com a Covid-19 seguem sobrecarregados na cidade.

Até o fim da tarde de ontem (23), por exemplo, conforme aponta o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, os 12 leitos do Hospital Regional, exclusivos para a Covid-19, estavam ocupados. A unidade ainda tinha um paciente a mais que a capacidade exclusiva para Covid, acomodado em área isolada.