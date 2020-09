Enviado em Regime de Urgência para votação, após forte ação do setor cultural de Rondonópolis, a urgência acabou sendo derrubada pelos vereadores, para que o projeto possa ser melhor discutido.

A mobilização se deu devido ao fato do setor cultural ter constatado erros técnicos no projeto, que inviabilizariam a execução dos recursos.

Luciano Carneiro, vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura, explica que o recurso tem de ser executado conforme o Plano de Ação registrado na Plataforma Mais Brasil, pela Secretária Municipal de Cultura, e que o Plano com oito itens, do Município, apresenta erros técnicos em todos eles.

Ele cita, por exemplo, a meta 1, que trata sobre o subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais.