CANDIDATOS I

Cuiabá deve ter 728 candidatos a vereador na eleição 2020. Por aqui, a expectativa é de mais de 500 candidatos. Se levarmos em conta que Cuiabá tem mais de 600 mil habitantes, enquanto Rondonópolis mais de 230 mil, dá pra ter uma noção de como, por aqui, o volume de pessoas interessadas em “política” é grande…

CANDIDATOS II

Claro, no balaio de candidatos, temos muita gente boa, muita gente interessada em realmente fazer política e muita gente que pode fazer a diferença em nossa cidade. Mas o que tem de gente interessada em salário e verba indenizatória, além do poder que o cargo gera, ahhh… Não está escrito!

MT-270 I

Nos embalos da reportagem sobre a MT-270, publicada na edição de hoje, é importante ressaltar que embora a sinalização não seja aquela dos sonhos, os motoristas não andam colaborando. “Pare e siga” existe por uma razão, e se somente uma fila está liberada, é óbvio que os veículos precisam seguir em “fila indiana”. MT-270 II

Quem trafega pela via já observou o excesso de velocidade, motoristas furando o “pare e siga”, bem como as ultrapassagens quando o trânsito é liberado. Já foram três acidentes registrados, e do jeito que vai… MT-270 III

A pressa, sempre ela, e na maioria das vezes sem justificativa alguma. Se não tem ninguém passando mal, morrendo ou na forca, as “loucuras” que vem acontecendo na estrada não possuem justificativa alguma. Condutores, não brinquem com coisa séria…

TJMT I

Quatro desembargadores se candidataram para a presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ). A disputa, em outubro próximo, voltará a ser ‘eleitoral’ e a envolver mais de duas candidaturas.

TJMT II

Além do presidente atual, Carlos Alberto da Rocha, também se inscreveram os desembargadores Sebastião de Moraes Filho, o atual corregedor-geral de Justiça, desembargador Luiz Ferreira da Silva, e o desembargador Juvenal Perreira da Silva. O próximo presidente será o responsável pelo 2º maior orçamento entre os Poderes de Mato Grosso, com mais de R$ 1,1 bilhão.

NAS ALTURAS I

O diesel segue apresentando comportamento de alta no Brasil e registrou seu maior valor no Mato Grosso tanto para a versão comum quanto para a S-10, de acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Os preços registrados no estado foram

R$ 4,086 e R$ 4,062, respectivamente. NAS ALTURAS II

Os valores mais baratos do diesel foram encontrados em Goiás, apesar de ter fechado com aumentos bem expressivos frente ao mês de agosto, 4,9% para o diesel e 4,8% para o diesel S-10. ELEIÇÃO

O Sindicato das Indústrias da Alimentação da Região Sul de Mato Grosso (Siar Sul MT) realiza eleição para diretoria executiva para o triênio 2020/2023 hoje (23/09). A eleição será de chapa única liderada pelo empresário Omar Alberto Pereira Pinto e acontece na Casa Das Indústrias, avenida Sagrada Família, nº 662 – Vila Aurora I em Rondonópolis.

ALCAA E ASSOCIADOS I

O professor Jerry Mill, presidente da Associação Livre de Cultura Anglo-Americana (ALCAA), comunica que a entidade continua aceitando novos associados, em especial pessoas que tenham interesse de praticar a língua inglesa. Segundo ele, por apenas R$ 1 por dia (R$ 30 mensais), os associates têm acesso ao acervo da entidade, bem como podem participar gratuitamente do grupo de WhatsApp da instituição (com a postagem de atividades todos os dias).

ALCAA E ASSOCIADOS II

Além disso, são sorteados brindes todos os meses e também mantidos um grupo de estudos aos sábados e um grupo de conversação nos domingos (ambos online, às 18h), gratuitos apenas para quem é associado/a.

ALCAA E ASSOCIADOS III

“Essa foi a forma mais viável que encontramos para driblar a pandemia do coronavírus e manter as atividades essenciais da Associação”, disse ele. “Vale ressaltar que mesmo quem estuda em outras instituições de ensino ou se acha muito novo ou muito velho para se dedicar às línguas pode se juntar a nós”, concluiu. Quem se interessou pela iniciativa, pode entrar em contato com o professor Jerry Mill pelo telefone/WhatsApp 99979-2892.