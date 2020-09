A greve dos trabalhadores dos Correios, que teve início no dia 18 de agosto, foi encerrada ontem (22) após assembleia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nos Correios de Mato Grosso (Sintect/MT). O Tribunal Superior do Trabalho (TST) havia determinado, na segunda-feira (21), no julgamento do dissídio coletivo, o retorno dos trabalhadores em todo o país, sob pena de multa diária de R$ 100 mil às entidades representativas, em caso de descumprimento.

Embora em vários municípios os serviços tenham sido retomados após a decisão do TST, muitos trabalhadores aguardaram a decisão coletiva, tomada portanto nas assembleias realizadas em cada estado, como ocorreu na tarde de ontem, em Cuiabá.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————

Com isso, hoje (23) o trabalho será retomado em Rondonópolis, com o retorno de entrega das correspondências. Contudo, a normalização dessas entregas deve demorar, já que foram mais de 30 dias de materiais represados no CDD – Centro de Distribuição Domiciliar, na Avenida Goiânia. O término da greve deve por fim a um problema que se criou na cidade, sendo a fila no CDD para aqueles que tiveram alguma mercadoria liberada neste período de greve, podendo fazer a retirada no local. Expostos ao sol, os clientes apresentavam muita insatisfação com a situação. Segundo os Correios, a compensação das horas não trabalhadas pelos grevistas também foi determinada pelo TST.

“Mutirões de entrega continuarão sendo realizados com o apoio dos empregados das áreas administrativa e operacional, unidos em prol da manutenção dos serviços da estatal”.