E se não der certo.

se não conseguir?

Se não estiver perto,

o momento de sorrir?

Se o cansaço bater,

e a alma sucumbir?

Se a saudade doer,

e o jardim não florir?

E se a chuva cair,

e o pranto escorrer?

Se o mal te consumir,

e a fé perecer?

Se a dor for maior,

que o amor que te move?

Se o mal for pior,

do que o que te comove?

Se a luz se apagar,

e só vier escuridão?

Se a verdade negar,

e o sim for só não?

E se tudo ruir,

e ninguém te escutar?

E se nada fluir,

e teu corpo cansar?

Se o caos destruir,

tudo aquilo que é ponte?

Se acaso sentir,

que não há horizonte?

E se tudo for nada,

e esse nada te preenche?

Se o vazio é tudo,

e ainda assim, enche?

E se já não quiser,

que o “se”, seja rei?

Trate de se guiar,

por seu norte ou lei!

Ou será mais um “se”,

um quem sabe ou talvez…

E jamais saberá,

onde foi tua vez…

(*) Sérgio Alves da Silva é auxiliar administrativo, graduado em Biblioteconomia pela UFMT, morador em Rondonópolis.