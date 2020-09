Como informado pelo A TRIBUNA anteriormente, a Sala de Gestão de Dados Agravo não havia lançado os números devido a uma instabilidade no servidor.

A Prefeitura Municipal de Rondonópolis voltou a divulgar o Boletim Epidemiológico com os dados referentes a pandemia do coronavírus na cidade, após três dias sem o balanço publicado.

No balanço divulgado ontem (22), a Secretaria de Saúde confirmou 8.749 casos positivos da Covid-19 em Rondonópolis, desde o início da pandemia. A cidade também chegou a marca de 8.102 pacientes que se recuperaram da doença, o que significa 92.6% do total de infectados.

O número de óbitos de pessoas residentes na cidade chegou a 273 casos desde o início da pandemia.

A última morte confirmada por Covid-19 aconteceu ontem, no Hospital da Unimed, sendo uma idosa de 96 anos (comorbidade: hipertensão).

O boletim traz ainda outros duas confirmações de óbito por Covid-19, sendo uma mulher de 74 anos, anteontem (21) e sem comorbidades, e um idoso de 80 anos que morreu no sábado (19), tendo como comorbidade problemas cardíacos.

No momento, a cidade tem 374 pacientes com o vírus ativo, sendo 298 em isolamento domiciliar e 76 hospitalizados (28 deles ainda com suspeita da doença).

Dos pacientes que estão em hospitais, 43 estão em leitos de UTI, 2 em leitos semi-intensivo e 30 em leitos de enfermaria, contabilizando as redes pública e privada.