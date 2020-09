O deputado estadual Thiago Silva (MDB) entregou ontem (21) uma Moção de Aplausos pelos 50 anos de fundação do A TRIBUNA. A honraria foi aprovada no dia 5 de junho deste ano, porém foi entregue somente agora em razão da pandemia do novo coronavírus.

“Esta é uma homenagem que teve aceitação por unanimidade dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Acredito que precisamos dar honra a quem nos dá honra, pois o A TRIBUNA sempre esteve de portas abertas para mim desde a primeira eleição que concorri para vereador e hoje cheguei ao posto de deputado estadual. O nome A TRIBUNA representa em nossa sociedade a marca da credibilidade da notícia, nesta era digital das redes sociais” , disse Thiago Silva.

A Moção de Aplausos foi recebida no A TRIBUNA por um dos seus diretores, Aroldo Marmo de Souza Junior.

“Ficamos, sem dúvida, agradecidos e felizes em saber que os membros da Casa de Leis do estado de Mato Grosso reconhecem os serviços prestados pelo A TRIBUNA à população da região sul/sudeste. Essa honraria demonstra que nossa responsabilidade e compromisso para com os fatos e debates da nossa cidade e região é percebida não só pela sociedade civil, mas também pelos membros do poder legislativo da esfera estadual”.

Para Aroldo Marmo, esta é uma homenagem a toda equipe do A TRIBUNA, diretores, colaboradores e parceiros.

“Desde a fundação, há 50 anos, entendemos que nossa missão é dar amplitude às vozes dos cidadãos de Rondonópolis e região, assim como trazer ao debate público pautas importantes para o desenvolvimento regional, que tragam retorno social, econômico e cultural para toda a população. O A TRIBUNA sempre buscou atender a população como um todo, do cidadão mais humilde aos clubes de serviços, entidades de classe, associações, independentemente de suas preferências ideológicas. O respeito pela visão de cada um sempre foi preservado sem perder de vista o principal: o pleno desenvolvimento de Rondonópolis e região. Confiança se conquista com compromisso e ao longo do tempo, baseada em informações verdadeiras”.