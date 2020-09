A Prefeitura quer descontar parte dos 36 meses de alugueis devidos a idosa Maria Rodrigues da Silva em dívidas de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Conforme publicado pelo A TRIBUNA, o Município entregou o imóvel da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), na Avenida Dom Wunibaldo, no Centro, devendo 36 meses de aluguel e todo depredado. A informação foi repassada pela neta da idosa, Kênia Nascimento.

“Os representantes da Prefeitura querem pagar os alugueis referentes aos anos de 2017 e 2018. Mas descontar quatro anos de IPTU. Eles não vão pagar juros. Quanto à dívida referente a 2019 e 2020, eles querem pagar só no final do mandato do prefeito Zé Carlos do Pátio. Eles disseram que vão fazer a reforma do imóvel, mas não aceitamos este acordo”.

