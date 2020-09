As escolas estaduais do município de Rondonópolis tiveram ótimo desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ficando entre as primeiras colocadas da rede estadual em Mato Grosso em todas as etapas de ensino. Entre as 10 melhores notas na etapa dos anos iniciais do ensino fundamental, cinco são de Rondonópolis. São as escolas La Salle e Sagrado Coração de Jesus, ambas com nota 7,5, as escolas Odorico Leocádio da Rosa e Santo Antônio, com nota 7,4, e a EE Emanuel Pinheiro que conquistou nota 7,0.

As escolas Sagrado Coração de Jesus, Odorico Leocádio da Rosa e Santo Antônio estão também entre as melhores na etapa dos anos finais do ensino fundamental, com notas entre 6,2 e 6,4.

Já na etapa do ensino médio, as escolas Silvestre Gomes Martins, La Salle e Adolfo Augusto de Moraes ficaram entre as 10 melhores notas, com Ideb de 5,1, 5,0 e 4,8 respectivamente. Segundo a diretora da EE Plena Silvestre Gomes, Liliane Oliveira de Souza, o bom desempenho a escola é atribuído ao trabalho que é realizado em parceria com toda a comunidade escolar, profissionais da educação, assessoria pedagógica, o centro de formação e atualização dos profissionais da educação e com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

“A equipe da coordenadoria do ensino médio da Seduc, que cuida das escolas integrais, é muito atuante com a nossa escola e o tempo todo faz o monitoramento das nossas ações. Dessa forma, é pontuado o que precisa melhorar e as correções necessárias para que possamos adquirir um resultado cada vez melhor na aprendizagem dos alunos”.

A diretora ressalta que, em 2019, 44% dos alunos do 3º ano do ensino médio conseguiram ingressar no ensino superior, sendo que boa parte deles foi para instituições públicas, o que comprava o bom trabalho desenvolvido por toda a equipe escolar nos últimos anos. Com nota 7,0 nos anos iniciais e 5,8 nos anos finais do ensino fundamental, a EE Emanuel Pinheiro também aparece entre os melhores Ideb das escolas estaduais. A diretora da escola, Shirley Valuz, explica que, apesar de alguns desafios enfrentados ao longo dos últimos dois anos, os pais foram presentes e parceiros o tempo todo, o que contribuiu para evitar a evasão dos estudantes e o sucesso da unidade escolar.

“Conseguimos realizar ações pontuais, que envolveram a todos, despertando o espírito participativo e o protagonismo estudantil. Além disso, os profissionais da escola não mediram esforços para que houvesse uma aprendizagem significativa, buscando integrar ação formativa e recreativa”.

A diretora da escola Santo Antônio, Irmã Maria José de Oliveira, ressalta que para a escola desenvolver com qualidade o seu papel, que é educar, basta realizar com seriedade, compromisso e dedicação as suas funções.

“É preciso que todas as instâncias da secretaria estejam alinhadas com o objetivo comum, alinhar as metas com a escola e o acompanhamento constante de sua execução. Não objetivamos a todo momento a melhoria do Ideb, ele vem naturalmente, quando o planejamento e ações da escola são realizados com eficiência. Não há fórmulas ou receitas mágicas”.

Segundo a diretora da EE Sagrado Coração de Jesus, Irmã Maria de Fátima de Souza, ao longo de seus 70 anos de existência, a unidade de ensino sempre prezou pela qualidade do ensino e isso pode ser comprovado tanto pela procura por vagas como também pelo resultado do Ideb, que cresce a cada ano.

“Passamos de 7,1 em 2017 para 7,5 em 2019. Acredito que os projetos realizados pela escola, como os de leitura, tenham contribuído para essa evolução, além das aulas bem elaboradas e planejadas, com seleção de bons conteúdos e boas metodologias”.