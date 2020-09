A Praça foi toda reestruturada, garantindo acessibilidade a todos, resolvendo essa questão que era uma das mais necessárias. Além disso, antiga e já consumida pela ação do tempo, a Praça localizada bem no coração de Rondonópolis não apresentava um bom aspecto, sendo a obra uma cobrança antiga.

Com a reforma, além da acessibilidade, a Praça ganhou um ponto de ônibus climatizado, nova jardinagem e paisagismo, arborização, troca do calçamento por piso intertravado, reativação do espelho d’água e a restauração do coreto, iluminação de led, entre outros, com a preservação de diversos detalhes da sua arquitetura original.

Quiosques

Os seis quiosques comerciais que foram construídos na Praça dos Carreiros, de frente para a Rua Dom Pedro II, serão destinados para o segmento de alimentação.

Os ocupantes dos espaços serão definidos por meio de licitação, sendo que os atuais comerciantes que atuam nos espaços da praça poderão participar da concorrência pública, devendo para isso atender os critérios que serão exigidos no certame.

A data prevista para a abertura do processo licitatório ainda não foi divulgada.