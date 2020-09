Até ontem, o número de óbitos chegava a 263 casos, sendo 3.3% dos casos totais. A última morte aconteceu no Hospital Regional de Rondonópolis, no dia de ontem, sendo um idoso de 81 anos sem comorbidades.

Rondonópolis chegou ontem (14) aos 8.061 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Desse total, 7.607 pacientes se recuperaram da Covid-19, o que significa que 95.4% das pessoas que foram infectadas na cidade venceram a doença.

No fim de semana, foram registradas duas mortes, sendo uma no sábado (12) e outra no domingo (13), ambas na Santa Casa e de idosos, a faixa etária mais afetada de forma fatal pela pandemia na cidade.