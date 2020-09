Para o evento, a ONG Arareau conta com diversos parceiros e apoiadores, como o Comitê de Bacias Hidrográficas do rio São Lourenço; Lions Clube Internacional, ONG Arpa, Associação dos Feirantes de Rondonópolis, Prefeitura Municipal, Juizado Volante Ambiental, Grupo Mova-se, cooperativas e empresas privadas.

Na redação do A TRIBUNA para a divulgação do World Cleanup Day, estiveram os membros do Grupo Arareau Almir Araújo e Simone Loverde Oliveira, além de Alecsandra Pazza, que integra o grupo e é também a coordenadora das ações do Dia Mundial da Limpeza em Rondonópolis.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, em 2020 as ações voluntárias serão diferentes das realizadas nos anos anteriores.

Os mutirões de limpeza, com grande volume de pessoas, não podem acontecer devido à impossibilidade de aglomerações, por isso, os voluntários estão sendo convidados a limpar o seu próprio espaço (casa, condomínio, apartamento, terreno), eliminando os focos de dengue e separando todos resíduos recicláveis, por meio do movimento “Eu cuido do Meu Quadrado!”.

Drive Thru

No sábado (19), no espaço da Feira da Vila Aurora, das 8h às 16h, os voluntários vão receber resíduos de recicláveis e outros produtos. Para isso, será montado um drive thru, onde a população poderá deixar rapidamente o produto, evitando assim aglomerações.

No local, os voluntários vão receber óleo de cozinha, remédios vencidos e doações de roupas e calçados.