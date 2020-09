Um ponto para cada lado. Neste domingo (13), Palmeiras e Sport empataram em 2 a 2, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão Assaí. Iago Maidana abriu o placar para o Leão, enquanto o Verdão virou com Willian e Zé Rafael ainda no primeiro tempo, e Lucas Mugni empatou na etapa complementar.

Jogando em casa, o Palmeiras começou a partida pressionando o Sport. Só nos primeiros cinco minutos de bola rolando no Allianz Parque, o Verdão levou perigo por duas vezes. Uma no cruzamento de Mayke, não alcançado por nenhum companheiro. Depois com Willian, que foi acionado entre a zaga adversária e finalizou de canhota, mas sem muita força.

Só que, aos dez minutos, Wesley cometeu pênalti em Patric, e Iago Maidana colocou o Leão na frente. O empate alviverde veio aos 28 minutos, quando Sander recuou mal e viu Willian ficar com a bola, tirar do goleiro e mandar para o fundo das redes: 1 a 1. A virada dos donos da casa saiu aos 41 minutos, em um belo gol de Zé Rafael, que acertou chute forte de fora da área. O Sport voltou para o segundo tempo apostando nos contra-ataques para chegar aos gols. Após pressão inicial, Lucas Mugni acabou empatando a partida aos 18 minutos. Rogério deu bom passe já dentro da área, e o meia deslocou a marcação para fazer 2 a 2.

Com o empate, o Leão passou a recuar um pouco, enquanto o Palmeiras seguiu tentando pressionar o adversário, mas com dificuldades de chegar ao ataque e sem conseguir alterar o marcador.