Tudo igual no duelo dos tricolores Grêmio e Fortaleza, neste domingo (13), em partida válida pela décima rodada do Brasileirão 2020. Com ambos os times vindo de vitória e lado a lado na tabela do campeonato, os times ficaram no 1 a 1 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O atacante Osvaldo inaugurou o marcador para o Leão ainda no primeiro tempo, mas Diego Souza, de pênalti, garantiu um ponto para o Imortal.

Mesmo atuando fora de casa, o Fortaleza foi quem criou as primeiras oportunidades de gol na etapa inicial. Aos 16 minutos, o Tricolor de Aço conseguiu converter a chance em gol. Depois de bate e rebate dentro da área, a bola sobrou com Osvaldo pelo lado esquerdo de ataque. O camisa 11 cruzou fechado, mas a bola acabou passando por todo mundo e morrendo no fundo das redes: 1 a 0 para os visitantes.

A primeira boa chegada do Grêmio aconteceu apenas aos 29 minutos. Diego Souza pressionou e recuperou a bola. O centroavante acionou Alisson, dentro da área, que bateu cara a cara com o goleiro, mas Felipe Alves conseguiu fazer ótima defesa e manteve o Fortaleza em vantagem no Sul do país. Na volta das conversas nos vestiários, o Imortal foi logo para cima em busca do empate. Na primeira jogada de ataque do segundo, Everton foi derrubado na área, e a penalidade foi assinalada para os donos da casa. Diego Souza foi para a bola e não desperdiçou, deixando tudo igual na Arena.

Já na reta final da partida, aos 40, o Grêmio chegou a balançar as redes novamente. Orejuela aproveitou o rebote após duas boas defesas de Felipe Alves e mandou para o gol. No entanto, a arbitragem paralisou o lance e assinalou impedimento do lateral gremista.