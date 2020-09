Pela décima rodada do Brasileirão, o Fluminense levou a melhor diante do Corinthians, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Neste domingo (13), o Tricolor venceu o time visitante por 2 a 1 e garantiu mais três pontos na tabela de classificação. Jogando em casa, o Fluminense controlou as ações diante do Corinthians, que foi dominado desde o início e viu a equipe comandada por Odair Hellmann abrir o placar aos sete minutos. Calegari tabelou com Michel Araújo na linha de fundo e cruzou na área. Nenê tentou o voleio, mas foi cortado. No entanto, mesmo caído no chão, pegou a sobra e chutou no canto de Cássio para fazer 1 a 0.

Depois, o Timão até equilibrou um pouco a partida, mas só levou perigo ao gol de Muriel em duas faltas perigosas cobradas por Otero. O Flu, com maior posse de bola, seguiu dominando o jogo e quase ampliou nos acréscimos, quando Danilo Barcelos cabeceou livre para o gol, mas viu Cássio espalmar para fora.

Mesmo com a vantagem no marcador, o Fluminense voltou para o segundo tempo buscando o ataque. Logo no início, Nenê cobrou falta perigosa, mas a bola desviou em Gabriel e saiu. Depois, o Corinthians passou a criar mais e teve boa chance de empatar aos 14, quando Everaldo recebeu passe na entrada da área, cortou para a direita e finalizou para defesa de Muriel. Logo na sequência, o atacante foi acionado por Michel Macedo e chegou a cabecear de peixinho para dentro da rede, mas estava em posição irregular. Depois, o jogo ficou mais equilibrado, sem muitas investidas dos dois lados.

E, já nos minutos finais, Luiz Henrique finalizou com perigo, e a bola explodiu em Bruno Méndez, com toque de mão. A arbitragem assinalou o pênalti, cobrado com eficiência por Nenê: 2 a 0. Nos acréscimos, o Corinthians ainda descontou com Mateus Vital, de cabeça.