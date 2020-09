O empresário e ex-vereador Mohamed Zaher (PSD) denunciou à reportagem do A TRIBUNA, durante entrevista da série especial de matérias com diversas personalidades da política rondonopolitana, a ação dos chamados “lobistas” dentro da Prefeitura, os quais seriam os responsáveis por várias irregularidades na municipalidade, inclusive as compras de insumos para a saúde superfaturados e falsos respiradores, adquiridos por meio de dispensa de licitação devido à pandemia do novo coronavírus. Mohamed Zaher é o entrevistado deste final de semana dentro da série especial que o A TRIBUNA vem publicando com personagens da política local, desde pessoas que ocuparam cargos públicos ou eletivos ou ainda estão no cenário político.

Ele foi vereador em Rondonópolis por quatro mandatos, sendo inclusive presidente da Câmara Municipal por dois anos. Começou a vida política em Rondonópolis no ano de 1996 pelo ainda PMDB, na eleição municipal que elegeu prefeito o médico Alberto de Carvalho. Além do MDB, Mohamed militou no PSDB, PSB e hoje está filiado no PSD. Sobre a ação de “lobistas” na Prefeitura, Mohamed afirma:

“Infelizmente, não somos todos perfeitos e perto das eleições não vou jogar a culpa da falta de eficácia no enfrentamento da crise toda no prefeito Zé Carlos do Pátio (SD). Ele é engenheiro e não é médico, mas havia muitos profissionais na cidade que poderiam ter chamado para as discussões sobre a pandemia. Tinha tudo, menos médicos naquele Comitê de Gestão de Crise. Teve os problemas das compras superfaturadas, que ele [Zé do Pátio] sabe quem foi. Até eu sei quem foi. O Zé Carlos do Pátio que conheço, do jeito que ele é desconfiado para assinar as coisas, e só paga quando tudo está detalhado, não ia deixar uma coisa destas passar. Então, ele sabe muito do que ocorreu nas compras superfaturadas dos respiradores. Tem umas pessoas que parecem que moram dentro da Prefeitura, que não são funcionários da Prefeitura, mas fazem interligações. Já vi estas pessoas lá dentro e são lobistas. Só fazem isso na Prefeitura, entram na hora que querem na sala da chefe de gabinete e nesse pessoal todo da Prefeitura. Ele [Pátio] sabe quem foi e quem roubou. Sabe quem é o culpado. Agora ele como prefeito tem que assumir a culpa. Não pode jogar a culpa em cima da secretária de Saúde. Agora quer tirar o dele da reta. Os lobistas mesmo teriam que ser presos, mas estão aí soltos. É uma vergonha o que aconteceu lá, ele não fala tudo porque não quer. Isso atrapalhou muito as condições de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e muitas vidas poderiam ser salvas” , revelou.

“Zé do Pátio usa de uma demagogia e não concordo com isso” Mohamed Zaher também responsabiliza o Legislativo municipal.

“A Câmara também pecou, mas não vou apontar quais vereadores que erraram, porque respeito o trabalho de cada vereador. Mas foi uma vergonha. Fizeram de tudo para não ocorrer a Comissão Especial de Investigação (CEI), para investigar as compras superfaturadas. Foi tudo planejado e arquitetado para darem o ‘xeque-mate’ e a CEI não acontecer e a proposta ser morta e enterrada. Foi uma manobra regimental e tudo foi combinado. Infelizmente, foi um ato vergonhoso. Cada um votou com sua consciência e deve assumi-la. Eu, quando votava, assumia o que votava até o fim. Eu era o que mais apresentava projeto e não me preocupava com nomes de rua. Sempre tive um trabalho em prol a nossa população, mas hoje tudo lá está diferente” , completou.

Sobre a gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio, Mohamed Zaher revelou que, há muito tempo, já havia aconselhado Pátio a seguir carreira política apenas na esfera legislativa.

“Deixo bem claro que o Zé do Pátio é meu amigo e fomos vereadores juntos pelo PMDB. No passado, até cedi a minha vaga para concorrer ao cargo de deputado estadual para ele. Já jantei e almocei na casa do Zé e ele na minha. Então, existe uma afinidade muito pessoal. Mas nunca pedi um favor dele. Sempre fomos amigos e um amigo não explora a amizade para fins particulares. Jamais fiz isso com ele. Desde o primeiro mandato dele eu dizia: Pátio você é um excelente legislador e deveria continuar deputado. Hoje ele poderia ser um senador e um bom legislador. Mas ele seguiu em frente, em busca de cargo no Executivo. Porém, sempre fiz críticas porque achava que o governo dele é muito demagogo. Ele usa de uma demagogia e não concordo com isso. Quando o Zé criou o Alfredo de Castro, eu vi o povo debaixo da lona e, para mim, foi uma decepção ver o povo lá no calor, crianças sem banho, mas estavam lá, porque o sonho era ter um terreno. Convidei o Zé para passar uma semana lá, para sentir o pecado que ele estava fazendo com aquela gente. Não é porque são pobres que temos que aproveitar das condições deles para fazer política. Fui até oposição a ele por causa daquilo. Um loteamento social deve ser planejado e entregue com infraestrutura” , explica.

Para o empresário e ex-vereador, Zé do Pátio faz política com um discurso de divisão de classes e isso provoca um enorme retrocesso para a cidade.

“Em minha vida pública nunca quis criar muros entre os nossos irmãos ricos e nossos irmãos carentes. Todos nós somos filhos de Deus. Eu, Mohamed, não sou melhor que ninguém. O Zé do Pátio sempre cria esta divisão política e sempre quer culpar a sociedade e a classe empresarial pelo fracasso dele. Não deve ser assim. Temos que ter respeito por todo mundo. Precisamos da classe empresarial para criar mais emprego e aumentar mais ainda a arrecadação do município. Se Deus me deu mais que mereço, eu tenho que ajudar as pessoas e o fato de ser rico não impede as pessoas disso” , externou.

“Atualmente, nós precisamos de um prefeito autêntico”

Com a experiência de quatro mandatos de vereador, secretário municipal da Receita e Ação Social, Mohamed revela que o perfil do novo prefeito para Rondonópolis deve ter 50% da forma de governar do ex-prefeito Percival Muniz e 50% do prefeito Zé Carlos do Pátio.

“Acho que a pessoa tem que ter 50% do Percival e 50% do Zé do Pátio. Do lado do Zé, é esta atenção que ele dá à classe menos favorecida, a qual não podemos fachar os olhos e temos que dar atenção, pois é uma população sofrida. O outro gestor também deve ter 50% da inteligência e sabedoria do Percival Muniz, o qual tenho admiração. Eu nunca vi uma pessoa tão inteligente como Percival e outra tão ponderada como Zé do Pátio. Quando você está olhando o projeto, o Percival já está estudando o projeto. O Zé do Pátio só gasta o dinheiro público na ‘ponta da caneta’. Atualmente nós precisamos de um prefeito autêntico que assuma toda a responsabilidade de um gestor público. Tem que reconhecer o valor das pessoas e o Percival tem o seu valor. O Zé do Pátio, se não tivesse criado, o muro da vergonha estaria melhor. Mas ele continua indo nas reuniões da classe empresarial e elogiando a todos, mas quando vai para os bairros, chora falando que a classe empresarial não o deixa levar os projetos para as comunidades” , conta. “No passado, durante campanhas eleitorais que convivi com Zé do Pátio, ele aparecia de Fusca sem bateria carregada. Já eu chegava com um Vectra, lindo, o povo todo queria ver. Eu me apresentava do jeito que eu era. Mas o Zé do Pátio não, pois tinha a coragem de esconder o carro melhor dele e aparecer de Fusca para dizer que era humilde para o povo. Nas campanhas, o Zé do Pátio chamava até o povo para empurrar o Fusca. Então, esta divisão de classe vem desde antes. Sou o que sou, sou rico graças a Deus. Enquanto vereador fui procurar investimentos grandes para a nossa cidade, pois o desenvolvimento gera impactos positivos para pobres e para ricos. Até fui responsável pela permuta do terreno do antigo estádio para construir o Atacadão. Resultado disso é este estádio mais moderno que temos hoje. Deixei minha contribuição pelos quatro cantos desta cidade” , completou.

“Ibrahim é um jovem que está preparado para fazer uma política séria” Em sua trajetória política, Mohamed Zaher sempre deixou claro o sonho de um dia ser prefeito de Rondonópolis, mas, devido a problemas de saúde e o bom censo de deixar os cargos de poder para o mais novos, se afastou em definitivo das disputas eleitorais. Embora, sempre acompanhe a política local e sempre esteja presente na trajetória política do filho Ibrahim Zaher, que já foi vereador e presidiu a Câmara Municipal, com destaques de gestão e transparência. Para a reportagem, o ex-vereador explica que o projeto de Ibrahim Zaher (PSB), hoje como pré-candidato a vice-prefeito na chapa com Thiago Muniz (Dem) pode ser a sua realização de ser prefeito por meio do filho.

“O projeto do Ibrahim pode ser a realização da vontade que sempre tive de ser prefeito de Rondonópolis. Ele é um jovem que está preparado para fazer uma política séria e voltada para a população, sem criar divisão entre os mais ricos e o mais pobres. Sempre mostrei para ele que o pai Mohamed sempre viveu os dois lados da moeda. Vim de família humilde para a atual condição que Deus me deu. Estou vivendo junto com minha família, sem esquecer o meu passado, pois sou uma pessoa que tem um passado humilde. Esta humildade vive comigo até hoje. O Ibrahim é um rapaz que já trabalhou de empregado num shopping de Campo Grande e chegou a gerente. Ele é uma pessoa fantástica. Sempre foi vencedor. Ele anda com sua humildade e, com isso, se dá bem com todos, a classe empresarial, a juventude, o esporte que adora. É um cara preparado. Quando saiu candidato a vereador, foi quando deixei a política por causa da saúde. Mas nunca abandonei a sessão da Câmara quando ele estava vereador. Ibrahim teve apoio da juventude e das famílias. Teve o prestígio dos bairros onde eu tinha amigos que abraçaram a causa do meu filho. Estes jovens candidatos têm a visão de futuro. O projeto deles é planejar a cidade para daqui 20 anos” , revelou. “Se já disse que encerrei a vida pública, não posso enganar a população e retornar. Quando disse que abandonei, eu abandonei. Tenho que dar condições para outros candidatos também. Se ficasse na política, estava na Câmara até hoje, pois sempre tive serviço prestado, até junto com Padre Lothar à frente de cinco creches que eu mantinha com recursos pessoais. Eu nunca precisei de salário de vereador e ajudava muito o povo. Doei mais de cem padrões de energia, casas, e até iluminação pública, sendo que doei todos os postes de iluminação do bairro Padre Rodolfo. Teve uma época que a única ambulância que tinha na cidade era uma doada e mantida por mim, desde o motorista ao combustível. Estou revelando isso só agora para o A TRIBUNA” , conta Mohamed.

“Aceitei sair vereador e estourei de votos…”

Mohamed Zaher conta que ganhou notoriedade política em Rondonópolis quando esteve à frente da presidência do Caiçara Tênis Clube. Quando residia na cidade de Campo Grande, foi presidente dos dois maiores clubes de lazer da capital do Mato Grosso do Sul, o Rádio Campo com cinco mil sócios, e depois o Rádio Clube Campo e Cidade.

“Comecei na política na candidatura a prefeito do doutor Aberto de Carvalho. Quando eu vim de Campo Grande (MS) para Rondonópolis, nunca imaginei que participaria da política local disputando cargo eletivo. Em Campo Grande tive a oportunidade de disputar para deputado estadual pelo PFL, até minha ficha tinha sido abonada pelo vice-presidente da República Heleno Chaves. Eu achava que empresário e política não caminhavam juntos e caminhou. Quando cheguei em Rondonópolis entrei na política social. Em Campo Grande fui presidente por dois anos do Rádio Campo com cinco mil sócios e depois mais dois anos do Rádio Clube Campo e Cidade. Muitos aqui de Rondonópolis sabiam do meu trabalho em Campo Grande e acabei sendo eleito presidente do Caiçara Tênis Clube, o qual me deu mais notoriedade em Rondonópolis devido o trabalho que fiz. Eram duas chapas concorrendo a eleição do Caiçara. Na época eu era pouco conhecido, o Hélio Pichioni era meu vice-presidente. Todos empresários e fazendeiros se juntaram contra a minha pessoa na chapa concorrente. Segui uma regra boa de trabalhar, que era via telefone, e comecei a conquistar as pessoas. Tive a ideia de fazer um jornalzinho e mandar para os associados via Correios. Fiz mil jornais e enviei numa sexta-feira e sábado chegou nas mãos dos associados. Foi a primeira vez que uma eleição teve um jornal. Nem a partidária teve esta ideia. Até gente saiu do hospital para votar em mim. Ganhei a eleição e fui reeleito. Minha gestão foi sucesso nos eventos do Caiçara Tênis Clube graças a boa administração. Com isso a população começou a conhecer Mohamed e meu nome esta até hoje na sociedade” , disse.

Já com notoriedade na cidade, Mohamed foi procurado para entrar na disputa política.