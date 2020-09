Embora ainda provocando mortes e com novos casos sendo confirmados diariamente, a pandemia do novo coronavírus, em Rondonópolis, vêm desacelerando. Isso pode ser confirmado por meio do cálculo da média móvel do avanço da doença, como mostrado pela reportagem do A TRIBUNA nesta última semana. Entre os dias 20 a 26 de agosto, a média de novos registros de pessoas infectadas pelo coronavírus foi de 88,42 casos por dia na cidade. Já a média de infectados entre 03 e 09 de setembro foi de 57,85 casos por dia, o que mostra que a curva de contaminação diminuiu.

A mesma desaceleração de contaminação pode ser constatada no comparativo entre os meses de julho e agosto. Em julho de 2020, o crescimento de casos positivos dentro do mês foi de 162,6%. Já em agosto, mês seguinte, o crescimento de casos positivos dentro do mês foi de 68,9%.

Mesmo com a matemática apontando para uma diminuição de contaminação na cidade, os leitos de UTI no município seguem sempre ocupados, a grande maioria dos dias sobrecarregados, o que acaba por confundir os moradores que observam superlotação, quando a pandemia aparenta perder força.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

————————————————————————————

A explicação para isso é bastante simples. Os dados que são divulgados pela Prefeitura de Rondonópolis são referentes a pandemia somente no município. Já os leitos de UTI (público e privado) estão nos hospitais Santa Casa de Misericórdia, Regional de Rondonópolis e da Unimed, que recebem pacientes de toda a região, já que a cidade é referência SUS para toda a região Sudeste de Mato Grosso, e o Hospital da Unimed recebe também boa parte dos seus clientes da região. Com isso, os números podem cair na cidade, mas talvez não em outros municípios da região, que seguem enviando seus pacientes para os leitos de UTI que estão concentrados por aqui.

No caso da UPA 24 horas, que tem 10 leitos semi-intensivo/estabilização, os pacientes atendidos são de Rondonópolis e, na unidade, é possível constatar que o volume de ocupação está em queda. No Boletim Epidemiológico da última quinta-feira (10) por exemplo, os 10 leitos estavam vagos, algo que não ocorria desde o agravamento da pandemia. No de sexta-feira (11), eram cinco leitos disponíveis.