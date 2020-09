A inflação volta a bater a porta dos brasileiros, com a alta dos itens da alimentação básica. Agora, os vilões têm sido principalmente o feijão, o arroz, o óleo e a carne. No caso do arroz, a alta gira em torno 19,5% no ano. Com isso, iniciou-se um grande jogo de empurra para definir quem é o responsável por essa alta. Entre os consumidores, uma grande discussão tem sido feita para entender porque os alimentos básicos ficaram tão caros. Diante disso, a reportagem do A TRIBUNA ouviu a opinião de diversas pessoas sobre a seguinte pergunta: “De quem é a culpa da alta nos preços de vários itens da cesta básica como arroz, feijão, óleo e a carne? Os supermercados? Os produtores? O governo? O dólar? A lei do consumo? O que deve ser feito na sua opinião?” Confira a seguir as respostas: Cristóvão José Teixeira – administrador de empresa

“Quanto a resposta eu diria o seguinte: que não existe um único culpado, mas sim vários fatores, por exemplo, para o arroz no sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná e até aqui mesmo no Mato Grosso devido ao clima de estiagem houve muita perca na produção, fazendo assim com que a procura fosse maior que a demanda. E quanto ao feijão, os maiores produtores de feijão do nosso país também são os estados do Paraná e Minas Gerais, mas aí houve uma inversão: no Paraná houve seca e em Minas Gerais choveu demais. Então houve perca na produção de feijão. Quanto à soja é também a mesma coisa: no sul do país e aqui no Mato Grosso o fator clima prejudicou muito a produção da soja fazendo assim com que o óleo de soja viesse a subir muito. E tanto a carne como a soja também, devido a desvalorização do real frente ao dólar, fez com que outros países, principalmente a China, importasse muitos produtos brasileiros, principalmente a carne e a soja, compraram muitos grãos preocupados com a pandemia em se fazer estocagem de alimentos, então houve uma grande procura de produtos brasileiros pela China. Agora, o que eu diria, a solução: as pessoas procurarem outros alimentos, por exemplo, que substitua, por exemplo, o arroz, procure um outro tipo de carboidrato; a carne, procurar carne suína, frango. Procurar em outras alternativas porque só ficarmos reclamando não adianta sabe? Então, esta é a solução.”

Carlos Alberto Pereira – empresário

“Se você pegar aí o feijão, a carne, o arroz, até o óleo, não sei onde entra o quesito do óleo nesse caso aí, mas nós hoje estamos numa entressafra, tanto de um como de outro. Então, o arroz hoje mesmo é pelo que a gente percebe um pouco não tem no mercado da maneira que está se consumindo. Então o alto consumo aí também consegue ser um vilão nesse momento. A gente tem a questão do alto consumo, a gente tem uma entressafra que a gente nunca está preparado para essa entressafra… O governo, por sua vez, pode estar contribuindo com a importação, trazer produto de fora como ele fez agora com arroz. Ele zerou a taxa de importação para poder importar esse arroz, trazer para o Brasil para tentar coibir um pouquinho dessa alta aí. Os produtores fazem o papel dele: o produto fica escasso, eles armazenam e espera um momento aí para poder botar preço na mercadoria deles. Então, se você for contemplar aí, quando você tem um excesso de produtos, produtores acabam perdendo e, quando tem um excesso de consumo, o consumidor paga muito caro por esse excesso de consumo. É difícil você analisar de quem que a culpa. Se você olhar no contexto, no final, acaba todo mundo se partindo na questão do culpado disso, mas o maior vilão nosso seria o grande consumo e na pandemia aí o pessoal que está consumindo muito mercadoria da cesta básica arroz, feijão, carne e etc.”

Renato Mendes Vieira – assessor parlamentar

“Há um descompasso na esfera da lei de ofertas e demandas. Se a demanda é maior, os preços sobem e aí cabe ao consumidor efetuar as substituições dos produtos, pois com a disparada do dólar vale mais a pena para o produtor exportar e receber em dólar do que vender no mercado interno. Este também é o grande vilão da oferta ser menor, tem muita gente aproveitando da situação. Infelizmente, o povo brasileiro tem este defeito de querer ganhar bastante dinheiro e isso acaba criando um efeito dominó. Na hora de todos darem as mãos e ajudarem num momento tão crítico que o país está passando, elevam os preços e quem acaba pagando a conta é o povo.”

José Flávio Matias Ceará, o Flávio Ceará – jornalista e empresário

“Na minha opinião, a lei de oferta e procura por produtos alimentícios e demais produtos, pois é uma demanda de consumo no mercado nacional e internacional. A exportação desses produtos para mercados europeus, asiáticos e americano tem influência no mercado local, principalmente no preço! Estamos falando em dólar e euros! O governo teria que controlar melhor o mercado interno, para que o mesmo não sofra tanta influência do mercado internacional através das taxas de impostos nas exportações. Mesmo porque esses itens são produzidos aqui em quantidade e qualidade! Por exemplo: se a China compra muito e paga caro, não podemos pagar o mesmo preço, porque os produtos são produzidos aqui e recebem incentivos do governo, o povo não pode e não deve pagar mais caro! O consumidor local tem que ter um preço diferenciado! Mesmo porque tem menos frete e impostos sobre eles. Essa situação é muito complexa… Se a China não compra, baixam os preços. Se a China compra, faltam produtos no mercado interno e aumentam os preços!! Quem controla??!!! O grande consumidor ou o Governo!?? O produtor está fazendo sua parte, ‘produzir’. Limitar o volume de exportação seria uma opção, na minha opinião.”

