ATENÇÃO!

Foi liberado o pagamento da primeira… da segunda… da terceira parcela do auxílio emergencial.

O auxílio emergencial será prorrogado até o mês de dezembro…

Será aprovado o décimo quarto salário para aposentados e pensionistas do INSS … e por aí vai.

Estas, entre outras, são notícias que circulam nos meios de comunicação falada, escrita, televisionada, nas redes sociais e deixam a população animada e esperançosa de que algo de bom está para acontecer em meio à pandemia.

Ocorre que as informações correntes nem sempre correspondem à realidade.

Tem muita gente que ainda nem recebeu a segunda parcela do auxílio emergencial. A desculpa é que estão passando “um pente-fino”, porque descobriram irregularidades na seleção dos beneficiados. Outros se vêm obrigados a enfrentar filas e mais filas em frente à Caixa Econômica Federal toda vez que marcam uma data para o pagamento e logo em seguida é adiada!

E tem mais, o pagamento do décimo quarto salário, um Projeto de Lei que ainda está em trâmite no Senado, se aprovado, deverá ser apreciado pela Câmara dos Deputados e sancionado pelo Presidente da República.

Somado a isso, ainda tem Projeto de Lei referente à suspensão dos empréstimos consignados para pensionistas e aposentados do INSS e servidores públicos em geral, por 120 dias, que foi aprovado no Senado, mas o Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se nega a colocar em votação, porque entende que prejudicaria os bancos. Enfim, brincam com a vida de pessoas que passam por dificuldades reais, fazem todos de palhaços, só atendem aos interesses e necessidades de grandes corporações a quem na verdade, devem satisfações, pois “bancaram” (ou bancarão) sua campanha.

Até quando o povo brasileiro vai ser feito de bobo?

O pior é que novas eleições virão e novos discursos já estão sendo preparados. Alguns pré-candidatos realmente se preocupam e lutam pelos interesses e necessidades daqueles (as) que sofrem com os efeitos nefastos da pandemia do Corona VIRUS: mortes de entes queridos e desempregos. Outros, apenas fingem se preocupar construindo discursos inflamados que, na prática, sabem muito bem que não levará a lugar nenhum, mas, com certeza, terá um impacto positivo junto a seu eleitorado.

Como é triste ver tudo isso acontecendo bem na “nossa cara”. Será que não podemos fazer nada?

Eu penso que, no mínimo, podemos nos concentrar nesta oração que considero extremamente realista de Reinhold Niebuhr: “Concedei-nos Senhor, serenidade necessária, para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos. Mas, acima de tudo, dá-nos sabedoria para distinguir uma coisa da outra…”