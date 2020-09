Com um toque hermano, o Vasco reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão Assaí, na noite deste domingo (6). Pela oitava rodada da competição, a equipe carioca recebeu o Athletico Paranaense, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), e conquistou um triunfo por 1 a 0. Cano marcou para o Cruzmaltino após assistência de Benítez. Em São Januário, o Vasco precisou de apenas uma chance para abrir o placar. Logo aos seis minutos de jogo, em contra-ataque fatal, Benítez tabelou com Pikachu e fez o cruzamento na medida para Cano, o artilheiro não bobeou e mandou para o fundo das redes: 1 a 0.

A resposta do Athletico veio em boa finalização de Geuvânio, que parou em Fernando Miguel, aos 12. Mas parou por aí e as oportunidades só voltaram a aparecer nos minutos finais do primeiro tempo.

Na marca dos 39, Benítez bateu escanteio com veneno e ligado no lance Santos impediu o gol olímpico. Defesa de um lado, defesa de outro. Cinco minutos depois, Bissoli assustou para o Furacão e Fernando Miguel pegou mais uma. Já nos acréscimos, o Cruz-Maltino levou perigo com Neto Borges, mas Santos salvou o rubro-negro. Depois da conversa nos vestiários, o jogo voltou devagar para o segundo tempo. Mesmo com o domínio da posse de bola, o Athletico não conseguiu ser efetivo no ataque.

A melhor chance do Furacão saiu aos 18, em finalização de Erick e mais uma vez Fernando Miguel evitou o gol. Do outro lado, o Vasco não deu trabalho para o goleiro rubro-negro, mas soube se fechar na defesa para segurar o resultado.