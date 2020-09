Para o articulista político, presidente do PTB e secretário do Gabinete de Apoio a Segurança Pública (Gasp), Valdemir Castilho, o Biliu, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) ainda está no auge político e, mesmo com uma candidatura forte de oposição, ainda tem tudo para sair vitorioso nas urnas. Biliu é o entrevistado da edição deste fim de semana dentro da série especial de matérias que o A TRIBUNA vem fazendo com personagens da política local, passando por pessoas que ocuparam cargos públicos ou eletivos ou ainda estão no cenário político.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————

“Sou suspeito de falar porque estou na base do prefeito, mas sinto que este ainda é o momento do Zé do Pátio. Ele ganhou as eleições em 2008 e foi cassado em 2012 e não terminou aquele mandato. Agora, com mais maturidade, voltou ao poder. A cidade está um verdadeiro canteiro de obras, por mais que muitas pessoas tentem encobrir isso. O Zé é muito trabalhador e nos dois primeiros anos colocou uma equipe técnica para viabilizar os projetos que estão saindo hoje do papel, sejam com recursos próprios ou federais. O prefeito usou de estratégias técnicas que montou, para acontecer as obras que estão sendo realizadas agora. Seria injusto com o prefeito e com a cidade eleger um prefeito que se diz novo, pois este vai começar outros projetos do zero e interromper as obras e projetos que estão sendo tocados neste momento. Ainda vão falar que estão organizando a casa, mas a casa já está organizada. O Zé do Pátio tem muita coisa para concluir. Estamos no período eleitoral e o Zé do Pátio não é muito de propaganda e, com isso, acaba sendo penalizado, mas está fazendo o dever de casa bem-feito. Além disso, na política estadual, o Zé do Pátio é avaliado como homem honesto e íntegro no trato da coisa pública”. “Entendo que na política todo mundo tem que participar, a Direta ou a Esquerda. Mas quando cada grupo decide pelo radicalismo, esta posição política acaba não contribuindo. Na vida, tudo é consensual. Quando se escuta os dois lados, todo mundo ganha. Agora, quando se radicaliza, a sociedade acaba perdendo. Nós tivemos a eleição do presidente Bolsonaro pregando uma candidatura nova da Direita. E quase todo mundo que elegeu nesta onda, em pouco tempo, vimos que esta Direita pregada não vinha tão pura como parecia. O próprio exemplo foi o ‘racha’ do presidente, que saiu do partido que o elegeu, o PSL. Ali já começou a aflorar coisas que estavam de baixo do tapete. Então, a gente sabe que essa de puritanismo, tanto da Direita como da Esquerda, não é real. Por isso que defendo uma política de Centro” , avaliou Valdemir Castilho.

“Evento da Covid-19 atrapalhou muito a nossa gestão” Sobre o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus na cidade, Biliu avalia que o prefeito está agindo com prudência.

“O evento da Covid-19 ocorreu em todo Brasil, mas atrapalhou muito a nossa gestão. Vejo que o prefeito está tendo sabedoria para conduzir a crise. Vamos começar explicar pelos decretos e depois pelos resultados. Cuiabá ficou com shoppings fechados por mais de 30 dias, enquanto Rondonópolis não passou por isso. Ouvimos declarações que nosso shopping foi o único que teve mais flexibilidade em Mato Grosso. Várzea Grande fechou o comércio por mais dias que Rondonópolis. Muitos decretos soltos em cima da hora foram para melhor ajustar as decisões do Comitê de Gestão de Crise. Várzea Grande está com 150 mortes a mais que Rondonópolis. Não vejo isso como vitória, pois se trata de vidas, mas é um comparativo importante de lembrar. Acho que as estratégias do Zé do Pátio estão funcionando” .

Polêmica na Câmara: “Queriam apenas politizar a situação” Sobre os últimos episódios negativos ocorridos na Câmara Municipal, sendo o primeiro que barrou a abertura de uma Comissão Especial de Investigação e, o segundo, a manutenção do veto do prefeito para destinar mais de R$ 64 milhões do Governo Federal para área da saúde, o secretário Biliu explica que o prefeito venceu graças às articulações ocorridas dentro do espaço democrático da Câmara Municipal.

“O que ocorreu na Câmara foi uma disputa entre oposição com situação. No espaço democrático vence quem tem mais jogo de cintura, argumento e estratégia. No momento que cogitaram a abertura de uma CEI, traçamos uma estratégia para não abrir, pois entendemos que o Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado já estavam fiscalizando. Queriam apenas politizar a situação e, então, montamos a estratégia para derrubar. Sobre o veto, o recurso de R$ 64 milhões foi aplicado corretamente para vencer os impactos financeiros da crise, mas, em seguida, aprovamos mais R$ 12 milhões exclusivos para a saúde; e a oposição não manifestou nada sobre a aprovação deste recurso. Isso foi prova que realmente a oposição queria mesmo politizar a situação. O Município sempre agiu com transparência, tanto é que o empresário acusado do golpe dos respiradores está preso até hoje” .

“Se não tem os articulistas fica difícil até montar chapa” Para o Valdemir Castilho, que é presidente do PTB, a política precisa de articulistas e até compara o jogo político como um time de futebol, onde cada um tem uma posição para ser ocupada. Ele no ano de 1996 foi candidato a vereador pelo PSC e teve 408 votos, depois desta eleição nunca mais teve vontade mais de disputar.

“Vejo a política como um espaço para todo mundo, assim como nos times de futebol que tem o técnico, o jogador, o goleiro, o gandula. O partido, se ele tiver só os candidatos, não avança. Se não tem os articulistas fica difícil até montar chapa. É preciso ter as pessoas de retaguarda. Defendo que as pessoas participem da política. Me considero um instrumento de articulação que abre oportunidade para projetos de grupos. A política é estratégia e ninguém é bobo. Política é conversar menos e ouvir mais. Os poderes são distintos, pois existem os poderes executivos, os legislativos e o judiciário. E tem dois poderes que não são institucionalizados, o poder econômico e o poder político. Tem pessoa que porque tem dinheiro acha que pode interferir na política, mas para interferir na política a pessoa deve filiar em um partido, militar e construir uma história. Tem pessoa que não tem coragem de se candidatar nem a presidente de bairro, quem dirá a vereador e quer interferir na política da cidade. Quer fazer política? O conselho principal é filiar em um partido. Enquanto não tiverem consciência que o caminho é um partido, vai acontecer aquela máxima: Quem não gosta de política vai ser comandado por quem gosta de política” .

Valdemir Castilho começou a militar na política quando o empresário Edimilson Paulista saiu candidato a prefeito de Rondonópolis, no ano de 1996.

“Me filiei a primeira vez no PSC de Edmilson e fui convidado a ser candidato a vereador na chapa dele. Nas convenções, ele não tinha definido o vice, pois tinha uma briga entre Walter Ulisseia e Wilian Dias para ser o vice. Para apartar a briga, eu fiquei de vice na convenção e, por 30 dias, na candidatura. Depois fizeram um arranjo político que indicou o vice. Como era marinheiro de primeira viagem, o Walter Ulisseia acabou sendo o vice. No PSC fiquei até o ano de 2004, quando organizamos aquela chapa que ajudou eleger o Adilton Sachetti pelo PPS e vice-prefeito Maneco da Vila Operária, que era do PSC. Nosso grupo conseguiu emplacar em 2004 o vice do Adilton. O Maneco era candidato a vereador e nós cedemos ele para a chapa majoritária, contrapondo entre o negro e o branco, o pobre e o rico. Naquele momento isso impulsionou a campanha do Sachetti” .

Ainda sobre sua trajetória politica, Biliu conta que em 2006 o PSL nacional ofereceu a regional do partido para ele presidir.