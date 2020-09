Deu São Paulo no duelo tricolor deste domingo (6). No Morumbi, em São Paulo (SP), a equipe paulista recebeu o Fluminense, pela oitava rodada do Brasileirão, e conquistou uma vitória de virada por 3 a 1. Tricolor de um lado, Tricolor de outro e um início de jogo equilibrado no Morumbi. Jogando em casa, o São Paulo chegou primeiro. Aos dez, Reinaldo fez o cruzamento na área, a bola desviou no meio do caminho e sobrou limpa para Igor Vinicius. O lateral fez o corte e finalizou livre, mas para fora.

A resposta do Fluminense veio em um verdadeiro bombardeio, aos 15 minutos. Nenê recebeu boa bola de Wellington Silva e bateu de primeira, Volpi fez a defesa parcial, o próprio camisa 77 pegou o rebote e novamente parou no goleiro são-paulino. Na sequência do lance, Yuri também arriscou o chute, mas esbarrou na marcação. O time da casa voltou a assustar com Paulinho e Diego.

Mas foram os visitantes que largaram na frente. Após Marcos Felipe mandar a bola para o ataque, Wellington Silva ficou com a sobra, partiu para o meio e soltou o pé para abrir o placar, aos 39 minutos: 1 a 0. O São Paulo voltou com tudo para o segundo tempo e em apenas oito minutos chegou a virada. Brenner, que saiu do banco de reservas precisou de uma chance para empatar o duelo. Igor Gomes colocou a bola na área, Léo fez o desvio e o atacante surgiu entre a marcação para estufar as redes, aos quatro minutos.

O segundo veio em mais uma boa participação de Brenner. O camisa 30 fez grande jogada individual e carimbou a trave, na sobra Luciano na boa aplicou a Lei do Ex: 2 a 1. Melhor no jogo, o Tricolor paulista quase ampliou com Juanfran, Vitor Bueno e Luciano. Do lado carioca, Nenê teve a principal oportunidade, aos 33. Até que, já nos acréscimos, Vitor Bueno acertou um belo chute de fora da área e fechou a conta para o São Paulo: 3 a 1.