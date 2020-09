Os efeitos da pandemia nas finanças do poder público de Rondonópolis, até agora, foram relativamente modestos em comparação a outros municípios brasileiros. É o que aponta um levantamento feito pelo projeto de extensão “Economia Além dos Muros”, do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Rondonópolis – UFR.

A análise, feita pelo graduando em Ciências Econômicas da UFR Vagner Neris, a graduanda em Ciências Econômicas da UFR Cintia Sanches e Luís Otávio Bau Macedo, professor-associado do curso de Ciências Econômicas da UFR e docente permanente do Mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental/ICAT/UFR, foi realizada com base nos balancetes contábeis do município.

Segundo o levantamento, esses balancetes apontam que as receitas do município aumentaram 18,23% no acumulado entre janeiro e julho de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. Essa evolução pode ser observada pelo desempenho dos tributos ICMS (14%), ITBI (51%), ISSQN (18%) com impactos positivos para as receitas municipais.

Entretanto, os mesmos dados indicam que os impactos na arrecadação municipal foram sentidos a partir de março. O período entre abril e maio apresentou uma queda da arrecadação de 6% comparada a 2020, por conta da redução ou suspensão de atividades econômicas pelas medidas de isolamento social.

Por outro lado, as transferências do Estado e da União obtiveram expansão em seus repasses de 21%, no período de janeiro a julho de 2020, mas acompanhadas das retrações das receitas de IPVA (-23%) e IPI (-16%). Já a arrecadação própria com iluminação pública, IPTU e taxas e receita patrimoniais foram sujeitas à postergação, o que impactou negativamente ao desempenho arrecadatório.

“Os dados indicam que os gestores públicos locais necessitam planejar os fluxos de receitas em conformidade com as exigências de caixa. Destaque-se, por exemplo, as despesas crescentes com obras públicas que ao serem priorizadas podem gerar restrições para a cobertura das despesas correntes. Em síntese, as incertezas quanto à retomada da economia regional, ainda condicionada pelas dificuldades em se achatar a curva de contaminação, indicam a importância de uma estratégia fiscal cautelosa, apesar do desempenho favorável das receitas tributárias” , explica o professor Luis Otávio.