Além das medidas antecipadas na ocasião, uma das principais questões votadas favoravelmente pelo grupo foi a liberação da realização de eventos para até 100 pessoas, respeitando o limite de 50% da capacidade do local, desde que comunicada a Vigilância Sanitária do município.

As novas determinações constam no decreto 9682, publicado no suplemento do Diário Oficial do município – Diorondon – desta sexta-feira (4). O documento aborda a liberação das atividades presenciais em universidades, faculdades, cursos pré-vestibulares e outros cursos livres, desde que respeitada a capacidade máxima de 50% de alunos por sala de aula.

Também foi decido pelo Comitê o funcionamento de hotéis e motéis atendendo com 50% da capacidade. O cinema poderá voltar a receber o público limitando a ocupação de apenas 30% dos assentos.