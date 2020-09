Os dois parques com maior tempo de obra em andamento na cidade, sendo o Parque do Escondidinho, no bairro Pedra 90, e o Parque das Mangueiras, no Jardim Primavera, ainda devem de demorar a serem entregues e liberados para uso da população. Ambas as obras começaram ainda em 2012, porém, pelos mais diversos motivos, seguem sem conclusão. No caso do Parque do Escondidinho, diversos serviços foram realizados no local, e várias edificações levantadas. Contudo, há alguns meses, os moradores observam que as obras estão paradas. No local, há somente um guarda tomando conta para evitar a ação de vândalos.

A reportagem questionou a Prefeitura de Rondonópolis sobre o real motivo para essa nova paralisação da obra. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) esclareceu que o contrato do Parque do Escondidinho foi rescindido por conta dá má qualidade dos serviços apresentados pela empresa responsável.

Diante dessa situação, a Sinfra informou que reprogramou a planilha da obra a partir do que já foi realizado, elaborando o planejamento do que ainda falta ser executado e, agora, aguarda autorização para a realização da licitação que definirá a empresa para assumir os trabalhos previstos nesta nova etapa.

O Parque do Escondidinho teve o início das suas obras em fevereiro de 2012, na primeira gestão do prefeito José Carlos do Pátio. Elas foram paralisadas em outubro de 2012 e, após quase seis anos, o serviço foi retomado em junho de 2018, novamente na gestão Zé do Pátio. Já foram investidos na obra R$ 4.898.278,39 por parte do Governo Federal e pouco mais de R$ 392 mil pela Prefeitura de Rondonópolis. Recentemente, o Executivo Municipal enviou para a Câmara de Vereadores um Projeto de Lei solicitando mais recursos para as obras. Em regime de urgência, o projeto pedia a abertura de crédito suplementar no montante R$ 1.282.751,48, para que o parque fosse concluído. Contudo, a Casa de Leis derrubou a urgência e o projeto é avaliado agora dentro do rito normal. Parque das Mangueiras

Já praticamente concluído há alguns meses e ansiosamente aguardado pela população de seu entorno, o Parque das Mangueiras ainda não foi entregue e nem há uma data definida para isso acontecer.

Localizado na região do Jardim Primavera, a obra do Parque das Mangueiras teve início ainda em meados de 2012, na primeira gestão do prefeito José Carlos do Pátio (SD). Passou por ao menos duas paralisações antes de ser retomada em 2018, sendo concluída no início de 2020, mas mesmo assim não foi entregue para uso da população até hoje.

A respeito do problema envolvendo a obra do Parque das Mangueiras, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) comunicou que, no momento em que a empresa responsável pela obra foi entregá-la à equipe de fiscalização da Pasta, foram constatadas diversas irregularidades.

“Assim, a Sinfra rescindiu o contrato tomando as devidas providências em relação a esta empresa e, agora, aguarda que ela sane os vícios identificados” , informa a nota do Município enviada ao A TRIBUNA.