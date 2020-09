Somos o terceiro país no mundo em mercado pet, um segmento econômico que inclui ração, medicina veterinária e cuidados como banho e tosa. A população mundial de felinos vem crescendo, e em vários países há mais gatos de estimação do que cães. No Brasil, o IBGE estima que a população de cães seja de 52,2 milhões e de gatos 22,1 milhões, e que em uma década haverá mais gatos do que cães nas cidades brasileiras.

Há vários motivos para o crescimento da população de gatos no Brasil. O envelhecimento dos brasileiros é uma das causas: felinos são menores, mais fáceis de cuidar e não exigem tanta atenção quanto cachorros. Os gatos são um dos animais que compõem a fauna das cidades, assim como cães, outros bichos de estimação e animais silvestres. Não sem muita controvérsia: há um debate permanente, feroz e muito pouco racional entre cientistas e defensores de animais. Podemos resumir essa polêmica em dois argumentos. Os cientistas afirmam que gatos são predadores de fauna silvestre, e que causaram a extinção de dezenas de espécies. Os felinos devem, portanto, ser eliminados das cidades. Os que defendem os gatos costumam citar dados sobre os benefícios da companhia dos felinos à saúde humana.

Quem está correto? Ambos estão: gatos são predadores exímios, mesmo quando alimentados. Num contexto de extinção massiva de espécies, gatos representam um impacto tremendo à biodiversidade. Nas cidades dos Estados Unidos, os gatos predam 2,5 bilhões de aves, anualmente. E, sim, é um fato comprovado em dezenas de pesquisas científicas: gatos fazem bem à saúde. Bebês que convivem com gatos, por exemplo, são menos acometidos por doenças respiratórias do que aqueles que não tem contato com esses animais. Por outro lado, gatos podem transmitir doenças aos seres humanos e aos animais silvestres.

Na pesquisa “Monitoramento espacial de gatos domésticos de Rondonópolis”, a acadêmica do Mestrado em Geografia da UFR Juciane Johann mapeou, com coleiras GPS, os movimentos de 20 gatos pela cidade. Ela também estudou as parasitoses mais comuns transmitidas pelos gatos, e obteve dados sobre como os rondonopolitanos manejam seus animais, através de entrevistas. O projeto teve suporte técnico dos pesquisadores do People and Wildlife Research Group, da Universidade de Reading, Inglaterra.

A pesquisadora, que é veterinária, reuniu dados ecológicos, urbanísticos, socioeconômicos e sanitários sobre os felinos. Seu principal objetivo foi, a partir dos resultados, escrever diretrizes de gestão e planejamento para aumentar o bem-estar dos gatos domésticos e para diminuir seus impactos na conservação da biodiversidade urbana.

Os perímetros médios de deslocamento foram de 473 m² na estação chuvosa, e 889 m² na estação seca. Eles deslocam-se pelos quintais, espaços que abrigam muitos animais silvestres, principalmente pássaros.

Juciane Johann também monitorou gatos machos e fêmeas antes e depois de serem castrados, durante a estação seca, e descobriu que o deslocamento caiu para 375 m², após a castração.

A castração também tem outros benefícios: evita a superpopulação, principalmente entre gatos de rua. Gatos castrados envolvem-se menos em disputas territoriais e, portanto, se machucam menos. Infelizmente, o percentual de animais castrados é de apenas 52%.

Outra descoberta importante da mestranda foi o acesso livre à rua – 70% dos tutores não restringem os movimentos dos seus animais. Quanto às vacinas, apenas 39% dos proprietários cumprem integralmente o calendário anual de vacinação. 45% dos proprietários nunca vacinaram seus gatos contra nenhuma enfermidade. Apenas 2% dos tutores usam colares com sininhos em seus animais, uma medida que ajudar a diminuir a predação da fauna silvestre.

Os dados da acadêmica do Mestrado em Geografia apontam para uma população de gatos que se movimentam por perímetros razoavelmente grandes, que em sua maioria tem acesso irrestrito às ruas e cujos cuidados veterinários são precários.

O maior mérito do estudo foi seu cuidado em estudar os animais de maneira objetiva. Eliminar os gatos das paisagens urbanas, como defende boa parte da comunidade científica, é um objetivo pouco inteligente e de difícil realização. Que prefeito conseguiria implementar uma medida tão extrema, sem enfrentar uma avalanche de ações judiciais?

Da mesma forma, defensores de animais precisam ser mais razoáveis, e admitir que seus gatos causam impactos. Juciane Johann prestou um serviço notável aos moradores de Rondonópolis. Os gestores públicos municipais têm, com a sua pesquisa, o conhecimento necessário para a formulação de uma política ambiental específica para que felinos e fauna silvestre convivam, e para que os gatos sigam alegrando as nossas vidas.