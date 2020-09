As duas últimas mortes aconteceram no Hospital Regional (HRR). Ontem (01), a vítima foi um homem de 75 anos (sem comorbidades) e, anteontem (31), uma mulher de 44 anos (sem comorbidades).

Desde o início da pandemia, um total de 6.726 pessoas infectadas já se recuperaram da Covid-19 na cidade. Outros 13.493 casos que foram tratados como suspeitos acabaram descartados. Entre leitos públicos e privados, e pacientes com a doença ou com suspeitas, um total de 49 pessoas ocupam leitos de enfermaria, 48 leitos de UTI e 6 leitos de semi-intensivo.

No balanço de ontem, quatro leitos semi-intensivos para pacientes com a doença estavam disponíveis na UPA, dois leitos de UTI exclusivos para Covid-19 disponíveis na Santa Casa (apesar disso, o cálculo geral aparece sem vagas devido a sobrecarga no sistema hospitalar da cidade) e nenhum leito de UTI exclusivo para Covid-19 disponível no Hospital Regional, que tinha seis pacientes a mais que a capacidade informada, acomodados em leitos de UTI geral e em isolamento dos demais pacientes.

Santa Casa

A Santa Casa de Misericórdia informou, em seu último Boletim divulgado, que contabilizava 19 pacientes internados em leitos de UTI, sendo 18 na UTI Covid e 1 na UTI geral (com suspeita da doença e isolado), além de oito pacientes com a doença internados na enfermaria.

O hospital já atendeu 358 pacientes com a Covid-19 desde o início da pandemia, sendo que foram registrados 121 óbitos (92 de pessoas residentes na cidade e 29 de moradores de outras cidades).

Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde de ontem, 93.929 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 2.837 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.