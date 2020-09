Um levantamento realizado pelo A TRIBUNA fez um comparativo sobre a evolução da pandemia em Rondonópolis, levando em consideração os meses de julho e agosto de 2020. A base do cálculo são os dados oficiais do Município, divulgados diariamente pela Prefeitura de Rondonópolis, tratando somente sobre casos de pessoas residentes na cidade.

Em julho de 2020, Rondonópolis iniciou o mês com 1.583 casos positivos da doença. No dia 31 de julho, o município somava 4.158 confirmações, o que significa um crescimento no mês de 162,6%. No mês seguinte, agosto, no dia 1º a Prefeitura confirmou 4.270 casos positivos do coronavírus na cidade, sendo que, no dia 31, eram 7.215.

Ao longo do mês de agosto, a taxa de crescimento no número de casos foi de 68,9%, o que mostra uma desaceleração importante quando comparado com os 162,6% de alta no mês anterior. Contudo, nunca é demais lembrar, o volume de infecções ainda é alto e, portanto, as medidas de segurança e de proteção contra o vírus seguem sendo altamente recomendadas.

O número de óbitos, tendo como base o mesmo cálculo, também desacelerou em Rondonópolis entre os meses de julho e agosto. No dia 1º de julho, a cidade somava 55 mortes, chegando no dia 31 de julho a 170 óbitos. O crescimento durante o mês foi de 209%.

No mês seguinte, as mortes subiram de 175 no dia 1º de agosto para 241 no dia 31 de agosto, o que significa um crescimento de 37,5% dentro de mês. Isso significa que, enquanto em julho o crescimento de mortes foi de expressivos 209%, em agosto esse crescimento desacelerou para 37,5%.

Outro indicador que aponta para uma diminuição da potência da pandemia na cidade são as quedas nas internações, comparando as mesmas datas citadas anteriormente. Em julho, a queda foi de apenas 9,5%, já em agosto, mês em que nitidamente a pandemia apresentou números menores, a queda nas internações foi de 17,5%.

No balanço, a reportagem contabiliza as internações em enfermaria e em UTI, independente de ser na rede pública ou na rede privada. Importante ressaltar que, apesar do comparativo levar em consideração números oficiais, infectologistas alertam que os mesmos não podem servir de base para qualquer teoria, pois não conseguem refletir fielmente a realidade dos casos de Covid-19, devido à subnotificação da doença.