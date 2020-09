A maioria das convenções partidárias em Rondonópolis tem previsão de ocorrer na reta final do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral, entre 31 de agosto e 16 de setembro. Estes eventos são para os partidos homologarem suas candidaturas proporcionais e majoritárias que vão concorrer ao pleito municipal previsto para acontecer no dia 15 de novembro.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————

Segundo o presidente municipal do PRB, Roberto Carlos de Carvalho Correa, que tem como pré-candidato a prefeito o empresário Luiz Fernando Homem de Carvalho, o Luizão, a convenção de seu partido poderá ocorrer somente no dia 16 de setembro.

“Geralmente, o último dia nos permite analisar as coligações, a exemplo as composições majoritárias. Sempre é bom deixar por último, isso para uma melhor composição. A política é a arte de conversar, sendo assim, é interessante conversar até o último momento. Então, vamos deixar para o último dia para fazer a convenção”.

De acordo com o pré-candidato a prefeito Ibrahim Zaher, o PSB também deixará sua convenção para o final do prazo.

“Estamos afunilando as nossas discussões e o PSB tem sua pré-candidatura a prefeito, que é a minha. “Estamos conversando com os outros grupos e buscando a unificação. Vamos aproveitar este período de convenções que vai até o dia 16 setembro para que possamos afunilar as discussões com demais partidos em torno do projeto. O PSB ainda não oficializou a data, mas a tendência é que fique mais para o final do calendário” .

De acordo com o presidente do PTB, Valdemir Castilho, o Biliu, realizando a convenção na data final, as chances de melhores composições melhoram.

“Estamos deixando para o último dia, pois muitas mudanças ocorrem. Quando é redigida a ata da convenção, temos 24 horas para registrá-la na Justiça Eleitoral. Sendo assim, é mais prudente deixar para o dia 16 de setembro, pois, no caso do PTB, temos nomes que podem ser emplacados como vice-prefeito, questão que só definirá no dia 16”.