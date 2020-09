A fumaça que insiste em pairar sob o céu de Rondonópolis deve demorar para cessar. Sem previsão de chuva e com queimadas urbanas e incêndios florestais no entorno do município, o cenário dos últimos dias deve ainda incomodar por um bom período.

Somente ontem (31), o Corpo de Bombeiros de Rondonópolis fazia o acompanhamento de pelo menos dois grandes incêndios em áreas rurais, ambos com dificuldade de acesso.