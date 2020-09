Devido à intensificação do tratamento preventivo contra a Covid-19, logo no começo dos primeiros sintomas, o secretário interino de saúde de Rondonópolis, Marcus Vinícius das Neves, declarou que o Município conseguiu reduzir as taxas de mortalidade da doença.

“Tanto a procura pelo médico quanto o tratamento precoce da doença são extremamente importantes, levando em consideração que o maior problema que as equipes médicas enfrentaram durante o período de pandemia foi o agravamento dos casos. Como a evolução do quadro da Covid-19, às vezes, é muito rápida, o quanto antes a pessoa procurar um atendimento, iniciando o tratamento com uso dos medicamentos, mais facilita o trabalho do médico no caso de um agravamento. E a partir do momento que o Município fez o chamamento, para que as pessoas buscassem uma das unidades Sentinela para passar pela consulta médica e fazer uso dos medicamentos, o popular kit covid, foi verificado uma grande melhora no quadro, tendo maior facilidade de reverter o quadro do paciente. Nos últimos 30 dias, a Saúde do Município conseguiu reduzir muito a taxa de mortalidade”.

Ontem, o Ministério da Saúde lançou campanha para reforçar a importância do tratamento precoce dos casos de coronavírus no Brasil, o qual o Município declarou ser totalmente a favor da campanha. Dentro desta campanha nacional a orientação é: sentiu febre, dor de cabeça, cansaço ou perda de olfato e de paladar? Procure atendimento assistência médica imediatamente. Essa é a orientação do Ministério da Saúde aos cidadãos no combate à Covid-19. A pasta tem realizado ações nas redes sociais para reforçar a importância do tratamento precoce da doença, com a hashtag #Não espere. Segundo o Ministério da Saúde, a procura pelas unidades de saúde deve acontecer assim que surgirem os sintomas, mesmo que sejam leves. Ao longo da pandemia, evidências médicas demonstraram que a demora pela busca de atendimento pode agravar os casos, que dificulta a reversão do estado clínico do paciente.

“É fundamental que a população saiba que nós só vamos ganhar essa guerra quando todos procurarem atendimento médico logo após os primeiros sintomas. Essa informação vai salvar muitas vidas”, afirmou o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello .