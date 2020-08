Na série especial de matérias do A TRIBUNA, com diversas personalidades da política rondonopolitana, o entrevistado desta edição é o ex-governador e também ex-prefeito de Rondonópolis Rogério Salles (PSDB), que declarou à reportagem que a atual composição da Câmara Municipal é uma das piores dos últimos tempos. Além disso, considerou que as chamadas “manobras regimentais”, que vem sendo utilizadas na Câmara Municipal em projetos importantes, são vergonhosas e poderão se voltar contra o prefeito e também os vereadores que o apoiam, principalmente agora em ano eleitoral.

“Tenho para mim que é necessário uma reforma política… Defendo que tem que diminuir o número de vereadores e criar mecanismos para melhorar a qualidade do Legislativo. Hoje o PSDB tem até dificuldades de fazer alianças com os demais vereadores e seus partidos, porque a maioria dos vereadores está no colo do prefeito, fazendo a vontade do Zé do Pátio. Diante disso, agora não tem como eles disputarem a eleição contra o prefeito entrando no contraditório até com seus partidos. Foram ruins estes posicionamentos da Câmara. Vejo que o prefeito compilou a maioria dos vereadores, com isso, eles não estão cumprindo o papel que o cargo exige, pois quase todos não estão investigando e fiscalizando o Executivo. Isso é ruim para os vereadores da base ou não, e até para o prefeito. Por exemplo: nas suspeitas das compras de respiradores superfaturados, talvez subalternos do prefeito perceberam que não haviam fiscalização e acabaram agindo de qualquer jeito, achando que ninguém estava fiscalizando e deu no que deu. Se a Câmara tivesse fiscalizado mais de perto, talvez isso não teria ocorrido” , disse.

“Vejo necessário acabar com a reeleição no Executivo” Segundo Rogério Salles, toda a estrutura política do Brasil, tanto a legislativa e partidária, nas esferas nacionais, estaduais e municipais precisam de mudanças importantes.

“Existe muito a mudar, primeiro não dá para se ter donos de partidos, pois hoje se tem muitos donos de partidos. Lembramos que esta semana prenderam o presidente nacional do PSC, o pastor Everaldo que era praticamente dono do PSC. Tem que haver democracia interna nos partidos e isso não deve ocorrer. Vejo que a reeleição é um instrumento que é democrático, mas no Brasil não deu certo e vejo necessário acabar com a reeleição. No Executivo, na minha opinião, não se deve ter a reeleição. Já no Legislativo defendo a redução da possibilidade de reeleição, pois esse pessoal que se eterniza no poder vai acumulando vícios e acho que isso não é saudável para a política. Temos que tomar medidas para que as eleições sejam mais democráticas e mostrar a vontade da população. O PSDB defende o parlamentarismo e voto distrital. No meu caso, eu defendo o voto distrital misto, uma parte ser majoritário e outra proporcional aos distritos, pois acho que, assim, se poderia amarrar a relação entre o eleito e o eleitor. Tem que fazer uma inversão, para ter menos recursos em Brasília e mais recursos nos municípios, pois são as cidades que geram os recursos e nelas é onde estão a maioria que necessitam do poder público. O Brasil precisa passar por uma reforma para ser menos Estado e mais cidadão” , avalia.

“Este conceito de Esquerda e Direita não vai influenciar na eleição” Sobre a gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), Rogério Salles avalia que ele está indo bem quando o assunto se refere a decisões imediatistas, mas estaria “pecando” gravemente por não estar investindo no planejamento da cidade para os próximos anos. Além disso, para o ex-governador, Zé do Pátio poderá se reeleger facilmente, pois com os recursos federais e muito da arrecadação municipal, que teve incremento com o terminal ferroviário, está “tocando” muitas obras.

“O Zé do Pátio tem um piso de eleitores na cidade. É o único que tem esse eleitorado fiel, o prefeito trabalha muito para estes eleitores. Em qualquer situação, ele sai com 20 mil votos de frente e acaba crescendo na campanha. Mas a rejeição do Zé Carlos está muito alta e acaba sendo fator negativo para ele. Nas eleições passadas, ele teve 25% dos eleitores aptos ao voto. Já dos que comparecerem nas urnas, cerca de 30%, pois se teve bastante abstenções naquela eleição. Ele tem dificuldade de passar destes percentuais de 25% a 30%. Nas eleições passadas que disputei, eu deveria ter começado mais cedo a campanha. Quando comecei, já entrei pontuando com 3% e depois passei para 20%. Se começasse antes tinha mais chances de vencer Percival e Zé do Pátio. A vantagem de Pátio é que ninguém começou campanha cedo como ele naquele pleito de 2016. Imagina agora que ele está no poder… Hoje fica um monte de pré-candidato a prefeito batendo cabeça e o Zé com está vantagem. Agora, com essa onda Bolsonaro, existe este conceito de Esquerda e Direita, que para mim é coisa que não vai influenciar na eleição municipal, mas, com isso, a oposição está ainda mais ‘rachada’ e ajuda o Zé. Nesta dita Direita são três ou quatro candidatos disputando este espaço para concorrer. Nisso o eleitor fica carente de propostas boas para Rondonópolis. Estamos 50 anos atrasados. Rondonópolis precisa de um planejamento no todo da cidade. É preciso definir qual o melhor para a cidade daqui 50 anos. Precisa começar a trabalhar neste sentido. Faz seis anos que estão discutindo o Plano Diretor e não saiu do projeto porque falta o prefeito dar prioridade para isso ”, explicou.

“Pulverização das candidaturas a prefeito favorece Zé do Pátio” Segundo Rogério Salles, Zé do Pátio é o único que tem voto fidelizado, por isso sua vantagem nesse pleito.

“Nenhum dos outros pré-candidatos a prefeito tem este tipo de voto, quanto eles mais dividirem, o Zé leva. Hoje o Zé do Pátio tem cerca de até 30% dos votos e restam 70% que estão sendo divididos. Por exemplo, com sete candidatos, o Zé leva. Os candidatos que estão surgindo dividem os votos contra o Zé do Pátio e não os a favor. Sendo assim, se tiver esta profusão de candidatos como se desenha hoje, acho que o prefeito consegue uma reeleição tranquila” , revelou.

“Birra do Zé Carlos com a Santa Casa criou outro equívoco geral”

Sobre o enfrentamento a pandemia do novo coronavírus, na avaliação de Salles, o prefeito Zé Carlos do Pátio poderia sair melhor nas tomadas de decisões e, talvez, tivesse salvo mais vítimas da Covid-19 em Rondonópolis, onde os registros apontam cerca de 240 mortes.

“Acho que todas as esferas do poder público subestimaram o tamanho da gravidade da pandemia do novo coronavírus. Com isso, o prefeito quis aproveitar o recursos previstos, em vez de fazer ações simples, mas que dessem o mínimo de segurança à saúde pública. Pegou o dinheiro para comprar hospital, fazer asfalto, em um momento que devia estar instalando UTIs, criando oportunidades eficientes de atendimento à população. Estava um pânico as pessoas vendo as outras morrerem sem saber a quem recorrer. Acho que foi um grande equívoco as decisões dele e muitas vidas poderiam ser polpadas. Esta birra do Zé Carlos com a Santa Casa criou outro equívoco geral. O Congresso Nacional não amarrou tanto assim como deveria ser a aplicação dos recursos. Acho que o erro do prefeito foi mais moral, pois o recursos poderiam ser aplicados com mais eficiência na saúde no combate a Covid-19” , avaliou. “O ganho político da reeleição deve ser uma consequência da administração. A administração não pode ser para ter ganho político. Nós vemos este tipo de inversão de valores, onde prefeitos fazem as coisas visando votos. Isso a gente vê aqui, no governo estadual e no federal” , ressaltou.

“Meu sonho de voltar a ser prefeito de Rondonópolis se encerrou” Rogério Salles destacou à reportagem que não disputa mais cargos eletivos.

“Diversas pessoas conversaram comigo sobre a possibilidade de assumir uma candidatura. Mas sempre fui bem claro, meu sonho de voltar a ser prefeito de Rondonópolis se encerrou na última eleição. Até porque não quero ser prefeito no pós-pandemia, onde o futuro prefeito vai enfrentar problemas. Conseguiria um bom trabalho, mas não tenho esta disposição. As mudanças que o Brasil precisa hoje são muito mais na área legislativa do que executiva. Executivo tem que ser moral ético, mas ele é muito amarrado dependendo de acertar com Câmara para fazer uma gestão mais ou menos. O Governo Federal às vezes tem boas intenções, mas esbarra nas más intenções do Congresso Nacional. Em política, a gente não pode dizer: eu não faço mais isso, fica muito dependendo de conjuntura, mas, na minha posição, não vou mais ser candidato. Vou participar dando as minhas opiniões e nosso pré-candidato a prefeito é Rodrigo da Zaeli, novo e preparado que pode dar uma contribuição para Rondonópolis. Se estiverem pulverizadas as candidaturas a prefeito, o PSDB entra na disputa, sendo até bom para o partido, mas pode ocorrer uma convergência de um projeto melhor com chances de derrotar o Zé do Pátio, e não temos objeções de apoiar” , externou.

Na vida pública, Rogério Salles só passou pelo antigo PMDB e pelo PSDB, onde está filiado até hoje. Foi filiado no PMDB até 1997 e depois foi para o PSDB.

“Devemos ser fiel a aquilo que acreditamos. Sei que o PSDB hoje não está em um bom momento por conta de lideranças nacionais, mas a ideologia do PSDB e a postura política dele vem de pessoas como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o saudoso ex-governado Dante de Oliveira. Para mim, o PSDB é um partido sério e não partido de aluguel, como muitos que estão na moda. Tem princípios e ideologia que acredito e penso que são ideais em termos da proposta política” , conta. “Aprendi que política é bastante cruel. Em política, se você errou, você paga e se apoiou a pessoa errada paga também. Isso não tem perdão. Política também é uma questão de convencimento, venda de ideias. O produto político é vender ideias. Infelizmente, o brasileiro ficou muito apolítico, pois ele não se apega a ideia e conceitos. Temos um sistema político que não foi mudado, a cada eleição o parlamento parece piorar” , completou.

“Não sou bom em criar sonhos nas pessoas. Procuro ser cauteloso e realista” Sobre as eleições municipais de 2016, em que foi eleito o prefeito Zé Carlos do Pátio, Rogério Salles explica que saiu candidato a prefeito porque o projeto majoritário do PSDB já era para ter ocorrido desde o pleito de 2012, quando ele foi candidato a vice-prefeito na chapa de Percival Muniz, que foi eleito naquele pleito.

“Em 2012, o projeto do PSDB era de lançar prefeito. Na época, tínhamos oito partidos no arco de alianças, mas a maioria fez ‘negociatas’ e o PSDB ficou apenas com dois ou três partidos no arco de alianças. Naquele momento eu já havia saído de qualquer disputa, mas como o partido tinha firme uma boa chapa de candidatos a vereadores, resolvi aceitar o convite de Percival para formar chapa e entrei na disputa, mas sem nenhum compromisso de um apoiar o outro nas eleições seguintes, a qual também disputei o pleito com Percival, o qual hoje não tenho nenhuma diferença” , explicou.

Nas eleições que disputou, Salles sempre teve expressivas votações. Peguntado pela reportagem sobre o por quê de, apesar de sempre bem votado, não ter levado a eleição, respondeu o seguinte:

“Uma vez eu sairia a deputado federal e fui procurado por uma empreiteira que ajudaria com um recurso expressivo para a campanha, mas, em contrapartida, queria favores. Eu não gosto desse tipo de coisa, pois política tem que conseguir criar para as pessoas uma perceptiva. E dependendo o tipo de apoio recebido em campanha, este apoio leva o sonho que as pessoas querem. E acho que não sou bom em criar sonhos na cabeça das pessoas. Procuro ser cauteloso e realista” , ponderou.