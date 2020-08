O São Paulo bateu o Corinthians na manhã deste domingo (30), no Morumbi, em São Paulo (SP), e venceu o primeiro “Majestoso” do Brasileirão 2020, em partida válida pela sexta rodada. O Tricolor saiu na frente com um belo gol de falta de Hernanes e viu Ramiro empatar a partida na etapa inicial. Porém, já nos acréscimos do segundo tempo, Brenner fez de cabeça e garantiu o triunfo para os donos da casa.

O clássico paulista no Morumbi começou a mil, com as duas equipes conseguindo vencer os goleiros na etapa inicial. O Tricolor foi quem inaugurou o marcador, aos 13 minutos de partida. Hernanes mandou uma bomba em cobrança de falta da intermediária, a bola tomou um efeito antes de chegar ao gol e enganou o goleiro Cássio, que não conseguiu impedir o tento: 1 a 0 para o São Paulo em casa.

Atrás no placar, Corinthians foi em busca do empate e conseguiu aos 35 minutos. Cantillo descolou um ótimo lançamento para Ramiro. O meia ganhou na corrida da defesa e tocou na saída de Tiago Volpi. O arqueiro são-paulino ainda tocou na bola de leva, mas, sem conseguir desviar, viu ela morrer no fundo do barbante. Igualdade no “Majestoso”: 1 a 1. No segundo tempo, os donos da casa voltaram com mais volume de jogo e tiveram a primeira oportunidade de gol. Logo aos quatro minutos, a bola foi levantada na área em cobrança e falta, e Pablo apareceu para fazer um leve desvio. A bola ia no cantinho, mas Cássio voou bem para fazer grande defesa e espalmar para escanteio.

Quando a partida se encaminhava para um empate, o São Paulo conseguiu marcar mais uma vez. Já nos acréscimos da etapa final, Toró recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Brenner, no meio da área. O atacante nem precisou subir para cabecear com precisão, no cantinho de Cássio, que não teve chances: 2 a 1.