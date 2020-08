A grande dificuldade dos moradores é para, quando seguem no sentido centro-bairro, cruzar a via para acessar o Granville. Com fluxo intenso de veículos e muita dificuldade para fazer essa travessia, é comum o registro de colisões nos acessos ao bairro.

A Prefeitura de Rondonópolis segue fazendo alterações na Avenida Governador Júlio José de Campos, visando melhorar a fluidez do trânsito e tornar a via, uma das mais movimentadas da cidade, mais segura.

A rotatória também deve facilitar o acesso a um posto de combustíveis que está sendo construído na avenida, que certamente provocará mais movimento ao trânsito naquele ponto da via.

Um dos pontos de maior problema na região é no quando os condutores que chegam da região do Parque São Jorge e Avenida dos Estudantes, pela Avenida W6 (que passa ao lado do CT do Tigrão), precisam acessar a Júlio Campos no sentido centro. Na região, os acidentes são comuns e, especialmente no horário de pico, o trânsito fica tumultuado.

Com as intervenções previstas, a Avenida Júlio Campos terá, do seu início ao término, opções de rotatórias aos motoristas nos fundos do shopping, na rotatória do gaúcho (próximo à antiga Construsim), no acesso ao Granville e no Anel Viário.

No trecho entre o shopping e o Anel Viário, ficam somente as duas travessias que estão localizadas entre a rotatória do Granville e o Anel Viário.