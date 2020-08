O incêndio que consome a Terra Indígena Tadarimana, a cerca de 30 km de Rondonópolis, que teve início na última segunda-feira (24), não havia cessado até o início da noite de ontem (26). A devastação da área, somada ao que foi queimado no incêndio que ocorreu no início do mês, já chega a 90% do território.

Pelas informações recebidas pelo A TRIBUNA, a situação ontem ficou bastante crítica, com o fogo se aproximando das aldeias, o que demandou monitoramento constante dos bombeiros, a fim de preservar as moradias dos indígenas.

Desde a segunda-feira, quando o novo foco de incêndio foi identificado, o trabalho de combate às chamas realizado pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso acontece diuturnamente. Os militares contam com o apoio de brigadas formadas pelos próprios indígenas, que são treinados para atuar em situações de crise, bem como apoio do Município de Rondonópolis. A área é de difícil acesso e os bombeiros não encontram condições de atuar no combate direto ao fogo, utilizando, portanto, aceiros para tentar delimitar o avanço das chamas. A prioridade é preservar as aldeias que estão no caminho do incêndio.

A reserva tem uma área de 10 mil hectares e uma população de cerca de 800 indígenas da etnia Bororo, que vivem distribuídos em diferentes aldeias.