Por outro lado, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, recentemente, em resposta a uma consulta, respondeu que só é permitido o impulsionamento pelo candidato e, como estamos na pré-campanha ainda e não existe a figura do candidato, seria vedado o impulsionamento.

De acordo com o advogado eleitoralista, caso a Justiça Eleitoral considere como ilícito o impulsionamento do ato de pré-campanha, isto é, se for prevalecer o entendimento do TRE do Rio de Janeiro, pode gerar uma multa de R$ 5 mil a R$ 30 mil.

Por outro lado, ele completa:

“agora, o que temos de concreto é que, se o impulsionamento for realizado de forma descomedida, isto é, se o gasto na pré-campanha estiver acima do realizado por um ‘homem médio’ [um cidadão comum] pode configurar como uma despesa antecipada de campanha e ensejar uma condenação de abuso de poder econômico, podendo resultar na cassação do registro e do diploma”.

Por fim, Maurício destaca ainda que, que qualquer outro tipo de propaganda paga na internet, seja de pré-campanha ou campanha é vedada pela Justiça.