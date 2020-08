No momento, são 6.801 casos de Covid-19 registrados desde o início da pandemia, com 234 óbitos confirmados pela doença.

O balanço, contudo, aponta para mais 125 novos casos positivos da Covid-19 na cidade no mesmo período avaliado.

O Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, no fim da tarde de ontem (26), sobre o andamento da pandemia em Rondonópolis, não trouxe o registro de nenhuma morte em decorrência da doença em um período de 24 horas.

Até ontem, 348 pessoas estavam em isolamento domiciliar e 81 hospitalizadas. Além disso, 2.207 casos eram tratados como suspeitos, com 2.179 pessoas monitoradas e 28 hospitalizadas.

Outros 12.564 casos que foram tratados como suspeitos acabaram descartados. Entre leitos públicos e privados, e pacientes com a doença ou com suspeitas, um total de 59 pessoas ocupam leitos de enfermaria, 45 leitos de UTI e 5 leitos de semi-intensivo.

No balanço de ontem, ainda não constavam os novos leitos de UTI da Santa Casa de Misericórdia, que estava com 19, dos seus 20 leitos exclusivos para a Covid-19, ocupados. Ainda conforme o balanço, cinco leitos semi-intensivos para pacientes com a doença estavam disponíveis na UPA.