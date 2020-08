Seguindo a série especial de matérias do A TRIBUNA, com diversas personalidades da política rondonopolitana, o entrevistado desta edição é o ex-vereador Lourisvaldo Manoel de Oliveira, o Fulô (MDB), que cumpriu seis mandatos consecutivos na Câmara Municipal e, neste ano, irá para disputa novamente. Com 24 anos de experiência na Casa de Leis, onde inclusive foi presidente da Mesa Diretora nos anos de 2014 e 2015, o emedebista avaliou o recente episódio envolvendo a Câmara Municipal, que fez com que o recurso oriundo do Governo Federal tivesse outras destinações que não fosse o combate à Covid-19.

“Para mim, a forma que fizeram foi errado, pois os argumentos usados não são previstos no Regimento Interno, mas agora eles rasgam o regimento todo dia. Nada impede o autor de uma emenda de dar pareceres nas Comissões da Câmara Municipal. O que estava sendo apreciado na Câmara era um veto que de autoria do prefeito. A emenda apresentada pelos vereadores autores e coautores, quando foi votada, já tinha sido incorporada no projeto original. A emenda morreu quando votou o projeto. E, quanto a veto, antigamente nem precisava de parecer de Comissão para ser votado” .

“Acho que a ‘manobra’ foi feita na elaboração da emenda, pois o prefeito sentiu que os vereadores poderiam derrubar o projeto original. Eles orientaram a elaboração de uma emenda para que quase todos aprovassem, tanto é que teve 19 votos a favor. Mas todos da base do prefeito já sabiam que depois viria o veto do prefeito, como ocorreu. Para mim foi tudo planejado. A oposição deveria ter trabalhado para derrubar o projeto original do prefeito que previa outra destinação do recurso e não apresentar emenda. Isso não existe, um dinheiro vir para determinada rubrica e o prefeito mudar. Os vereadores de oposição não deveriam ter caído nesta ‘casinha’ que fizeram. Agora com a decisão da Justiça sobre a destinação dos recursos, ficou mais feio para a Câmara Municipal. O que fico mais triste é que vereador da Comissão de Constituição de Justiça é o advogado [Orestes Miraglia], deixou uma coisa desta passar. Estas condições que criaram não existem em lugar algum”.

“Zé do Pátio tem um teto de eleitores na cidade” Sobre o projeto de reeleição do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), o ex-vereador Fulô, acredita que o prefeito tem um “teto” de eleitorado na cidade e que somente a organização da oposição poderá lhe tirar a reeleição.

“Sabemos que o Zé do Pátio tem um teto de eleitores na cidade. Em um exemplo: se ele tiver 30% dos votos e os outros 70% forem divididos entre vários candidatos a prefeito, ele poderá levar a eleição novamente. Não acredito que candidaturas do PT e também de Thiago Silva (MDB) possam tirar votos de Zé do Pátio ao ponto dele não se reeleger. Um exemplo foram as eleições passadas, quando tivemos as candidaturas de Rogério Salles (PSDB) e Percival Muniz, que era do PPS. Acreditavam que Percival ganhava a eleição porque entrava no voto do Zé do Pátio, e o resultado foi Zé do Pátio eleito e Percival derrotado na reeleição. Ninguém tem unanimidade dos votos. Uma campanha do Thiago Silva também pode entrar no eleitorado do Luizão. Com candidaturas ‘pulverizadas’, o Zé do Pátio tem chances de levar. Querem tirar a eleição do Zé do Pátio? Para isso também é preciso ter propostas. O conselho para os grupos de oposição é realizarem pesquisas internas e se aliarem ao nome com condições de vencer as eleições. O Thiago Silva é um bom nome para receber este arco de alianças”.

Para o ex-vereador, a atual gestão de Zé do Pátio pecou no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

“Começou bem com seus decretos, mas depois começaram os escândalos, denúncias de compras superfaturadas e dos filhos dele com empresas. Sabemos que o governo federal liberou as compras com dispensa de licitação, e não entendo porque resolveram comprar mais caro, pois com a dispensa, era só pegar três orçamentos dos atacadistas locais e comprar do mais barato. Mas decidiram comprar mais caro de uma papelaria. Está mal explicado, pois era compra direta, podendo pagar na hora, coisa que qualquer atacadista deseja. A população exige ainda mais hoje que um político precisa apresentar transparência, honestidade e acima de tudo ser coerente. O povo não quer mais desonestidade. O salário do político não é ruim, e o povo não quer políticos metendo a mão no dinheiro público. O presidente Jair Bolsonaro é um nome forte na política nacional e local, e acho que o Zé do Pátio, falando mal dele e batendo palmas para Lula e Dilma, perde muito”.

“O Zé do Pátio de antes não é o de hoje”

“O Zé do Pátio de antes não é o de hoje. O Zé do Pátio que conheci como vereador era totalmente diferente. Lhe apoiei nas eleições de deputado estadual e duas vezes para prefeito. A primeira que perdeu e a segunda que ganhou pelo antigo PMDB, que hoje é MDB. O Zé era diferente, mas depois que ganhou a Prefeitura, alguma coisa mudou. Ele achou que estava acima de nós políticos. Ele ganhou a eleição contra tudo e contra todos. Ganhou até do candidato apoiado pelo ex-governador Blairo Maggi, que era o ex-prefeito Adilton Sachetti. Depois para o Zé do Pátio, pareceu que quem ajudou ele ganhar aqui foi o deputado Wilson Santos (PSDB), mas quem o elegeu foi o povo e militância do MDB. Quando ele foi eleito, ainda lhe dei conselhos. Eu falei: Zé, política não é bem assim. Lembra do Lula quando ganhou contra tudo e todos, mas, para governar o Brasil, ele precisava de todos os partidos. Logo juntou todos para governar o Brasil. O prefeito naquela época tinha que somar com os demais políticos, como Blairo que era governador e outros. Mas não quis papo nem com o Bezerra que é o líder maior do partido. Eu disse: Zé, não faça isso que você só é o Zé do Pátio por causa do Bezerra. Sem ele, nem vereador você seria. Mas não me ouviu e ainda queria tomar o partido do Bezerra”.

“A política não é mudada pelo individualismo” O ex-vereador Fulô cumpriu seis mandatos na Câmara Municipal, mas não conseguiu se reeleger nas eleições municipais de 2016, onde lhe faltaram 117 votos para chegar ao sétimo mandato. Na vida pública passou pelos partidos políticos PDS, PDT por questão de dias, PL, PFL, PSDB e depois PMDB. Ele foi eleito duas vezes pelo PL, uma pelo PSDB e as outras três pelo PMDB. Desde que se filiou ao PMDB, nunca mais trocou de partido.

“Sempre gostei de política, desde criança. Até mesmo antes de ter um título eleitoral. Completei 18 anos e votei a primeira vez em 1982, quando já filiei no primeiro partido que foi o PDS. Em 1986, nós fundamos o PDT com Gilson de Barros, que era deputado federal e concorreu a governador. Mas deixei o PDT e fui para o grupo político que era composto por J. Barreto, Zanete Cardinal e Wellington Fagundes, quando resolvemos fundar o PL, que apoiou o Bezerra a governo. Em 1988, lançamos o Barreto candidato a prefeito e ganhamos as eleições. Sou um dos fundadores do PL. Os três foram meus padrinhos políticos, admiro todos eles, inclusive o Zanete, que meus pais sempre votavam nele”.

A primeira eleição de Fulô foi no ano de 1992.

“Comecei a militar com os ex-vereadores João Batista do Santos, o João Potero, que foi vereador na gestão do ex-prefeito Cândido Borges Leal, o Candinho. Na gestão do ex-prefeito saudoso J. Barreto, fui chefe do setor de compras da Coder, onde já fui trabalhando também a eleição de vereador, fui candidato e venci as eleições. A maioria dos políticos querem ir para Coder, talvez porque eu saí de lá vereador. Mas fiz um trabalho de quatro anos para merecer ser vereador. Ali eu ganhei a confiança dos servidores. Foram seis mandatos onde adquiri experiência que a política não é mudada pelo individualismo. O fundamental é a honestidade e coerência. Acredito que por isso sobrevivi na política. Hoje eu na cidade ando tranquilo e não vejo nada que me desabone. Passei 24 anos fazendo política séria e descente voltada para a população. O mandato a gente ganha do povo para servir o povo”.

Na avaliação de Fulô, ele perdeu as eleições de 2016 devido a três situações: Fake news de que ele aumentaria mais R$ 10 mil a verba indenizatória dos vereadores, determinações da justiça para o candidato não pedir votos no dia da eleição e o julgamento de uma ala de eleitores de que ele já estava antigo na política.

“Para conseguir o sétimo mandato, fui prejudicado pela ‘Carta Primavera’, onde fizeram fake news com meu nome, me taxando que eu estava criando mais dez mil de verba indenizatória. Mas isso não existiu. Na campanha eleitoral de 2016, o juiz eleitoral foi para televisão e falou que candidato não era para sair na rua no dia da eleição. Então, votei e fui para casa. Se tivesse feito como os outros, no dia da eleição, eu e minha esposa teríamos conseguido os 117 votos que precisava a mais para ser eleito. Nestas eleições quero respeitar as orientações referentes a pandemia do novo coronavírus, mas eu vou fazer do jeito que outros candidatos fazerem. Não serei desobediente, mas irei atrás do meu voto. Pelos telefones, amigos mais íntimos e se os outros forem para a rua, vou também. Muita gente também dizia que já estava com seis mandatos e era hora de renovar, mas a maioria com este pensamento agora estão me pedindo para voltar”.

“MDB terá candidatura majoritária para prefeito” O ex-vereador Fulô afirmou veementemente que o MDB terá candidatura majoritária nas eleições municipais deste ano.