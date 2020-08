A informação desse bom resultado foi apresentada no último Boletim Epidemiológico emitido pela Prefeitura de Rondonópolis, divulgado no fim da tarde de ontem (25).

Conforme esse balanço, no último período de 24 horas verificado foram confirmados mais 99 casos positivos da doença, chegando a 6.676 desde o início da pandemia. No momento, a cidade tem 315 pessoas em isolamento domiciliar com o vírus ativo, 83 hospitalizadas e 234 óbitos devido à Covid-19.