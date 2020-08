Bombeiros, brigadistas e índios da Reserva Indígena Tadarimana, em Rondonópolis, não conseguiram controlar ontem o novo incêndio que começou anteontem (24), conforme publicado pelo A TRIBUNA.

“Nesta terça-feira (25), foi mantido durante todo o dia o monitoramento das aldeias Pobóre e Praião, que se encontram no caminho do incêndio. Foi consumida cerca de 60% da área entre os aceiros, restando ainda 40% que estão no caminho das chamas, sendo a área de difícil contenção. A prática de fogo de encontro foi utilizada, à noite, para a segurança da aldeia Pobóre, porém, para a aldeia Praião, a estratégia é manter o monitoramento, pois as chamas caminham com menos velocidade naquela direção”,

explicou o tenente Roberto ao A TRIBUNA.

“Ontem, foram utilizadas duas viaturas operacionais e seis militares, além de brigadistas da Prefeitura. Tivemos ainda o apoio logístico da coordenadoria da Funai e da SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente).Nesta quarta-feira (26), às 05:30 horas, a guarnição retorna para as aldeias para continuar o monitoramento, lembrando que as chamas estão em uma região onde não há risco de se propagarem para outras regiões, porém não há possibilidade de combate direto, restando monitorar o perímetro para proteção das aldeias”.

Em menos de um mês, é o segundo incêndio na região da Tadarimana. Segundo os bombeiros, a recente teria sido provocada a partir de uma limpeza com fogo em uma roça dentro da Tadarimana, que teria chegado a região de mata com árvores grandes e muita vegetação.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————