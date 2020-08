O asfalto danificado na Avenida Bandeirantes, na altura do Córrego Canivete, cuja canalização passou por obras recentemente, tem incomodado muito os motoristas que passam pela via e os moradores da região.

A obra realizou a instalação de mais um bueiro no local, onde existiam somente dois para receber todo o volume.

Como somente os dois não eram suficientes, além do transbordamento, as águas do Canivete também ficavam represadas e acabavam “voltando”, alagando casas que ficam próximas aos bueiros. A obra realizada visa acabar definitivamente com esse problema.