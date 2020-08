Um novo foco de incêndio foi identificado ontem (24) pelos homens do Corpo de Bombeiros de Rondonópolis, na região da Aldeia Tadarimana. Segundo o tenente Roberto, as chamas estão em direção a mais três aldeias da região. “A princípio, por meio de imagens de satélite identificamos, por volta das 13h30, um foco de incêndio na Aldeia Tadarimana. Duas equipes dos bombeiros se deslocaram ao local, mas uma teve um problema mecânico e a viatura não conseguiu chegar até o local. No entanto, conseguimos identificar a direção do fogo” .

“Temos a informação de que o fogo começou dentro da Aldeia Tadarimana numa roça, ou seja, a suspeita é que estavam usando o fogo para limpeza da roça. Não houve acionamento via 193, pois os índios já fizeram contato direto com a Sema. O foco de incêndio já tinha atingido a mata com árvores altas e muita vegetação no solo. Identificamos que o incêndio seguia em direção a Aldeia Pobóre, aos fundos do Jardim Atlântico, onde índios já estavam se movimentando para combatê-lo. As chamas também seguiam em direção a outras duas aldeias da região” .

