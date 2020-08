O último Boletim Epidemiológico, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a pandemia na cidade, apontou mais três mortes confirmadas como por Covid-19. No entanto, os quatro últimos boletins divulgados entre sexta-feira (21) e ontem (24), foram 11 mortes registradas por covid-19 na cidade.

Em relação ao último boletim, no caso desta segunda-feira, os óbitos aconteceram nos dias 22 e 23 de agosto, mas lançados somente ontem, após a confirmação da morte por coronavírus por meio de exames.

No sábado (22), uma mulher de 33 anos morreu na Santa Casa de Misericórdia (comorbidade: neoplasia pulmonar), e no domingo (23) uma mulher de 83 anos e um homem de 74 anos morreram no Hospital Regional de Rondonópolis.

Segundo informado, a idosa tinha como comorbidade problemas pulmonares, e o idoso doença cardiovascular, hipertensão e insuficiência renal.

O número de mortes em decorrência do novo coronavírus no município chegou, portanto, a 231 casos. Dados atualizados Além dos 231 óbitos, o último balanço do Município apontou 67 novos casos da Covid-19 na cidade, chegando a marca de 6.577 casos desde o início da pandemia. No momento são 293 pessoas em isolamento domiciliar com o vírus ainda ativo, e 89 hospitalizadas. Já os casos suspeitos são 1.687, com 1.654 pacientes monitorados e 33 hospitalizados.

Desde o registro do primeiro caso em Rondonópolis o número de pessoas que foram diagnosticados com Covid-19 e se recuperam da doença chega a 5.964. Outras 11.969 que estavam com suspeita de infecção pelo novo coronavírus tiveram diagnóstico descartado para a doença.

Dos pacientes hospitalizados com a doença ou apenas suspeita, 71 ocupam leitos de enfermaria, 47 ocupam leitos de UTI e quatro ocupam leitos semi-intensivos. Na data de ontem, existiam seis leitos semi-intensivos na UPA 24 horas disponíveis para pacientes com a Covid-19 e nenhum leito de UTI, permanecendo o sobrecarregamento do sistema público e particular. Mato Grosso A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde de ontem (24), 83.490 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 2.614 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 1.668 novas confirmações de coronavírus no Estado e 42 novos óbitos em decorrência da doença.