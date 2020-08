Em coletiva de imprensa realizada ontem (24), o procurador-geral do Município, Anderson de Godoi, confirmou que a Prefeitura de Rondonópolis irá recorrer de decisão liminar obtida pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), que determina que os recursos da Lei Complementar Federal 173 sejam investidos exclusivamente nas áreas de saúde e assistência social. Os valores foram destinados pelo Governo Federal devido à pandemia do coronavírus, e são alvo de muitas polêmicas nas últimas semanas.

A intenção do Município em recorrer já havia sido antecipada pelo A TRIBUNA, e confirmada agora na entrevista coletiva, em que o procurador concedeu acompanhado do secretário municipal de Saúde, Marcus Vinícius das Neves, e Rafael Mandracio Arenhart, secretário municipal de Planejamento.

A decisão judicial, segundo Anderson Godoi, vai de encontro com o que a Lei Federal preconiza. “O Município vem seguindo a determinação para a aplicação do recurso, além das regras estabelecidas em nota técnica do Ministério de Economia”, complementa. Segundo Anderson Godoi, a Lei Complementar Federal 173 de 27 de maio de 2020, estabeleceu que os repasses emergenciais aos municípios devem ser utilizados em ações de saúde e assistência social para o enfrentamento a Covid-19, bem como para a mitigação dos efeitos financeiros ocasionados pela pandemia. “O Município está seguindo exatamente a determinação da Lei Federal e destinando valores superiores ao obrigatório na área da Saúde” . Do total que será repassado para Rondonópolis, R$ 64.187.075,64, R$ 3.367.280,84 devem ser aplicados exclusivamente na área de saúde e assistência social. O restante, R$ 60.819.785,80 são de vinculação livre, devendo ser utilizados para mitigar os efeitos financeiros da pandemia.

O secretário municipal de Planejamento, Rafael Mandracio Arenhart, informou que apesar do uso livre dos R$ 60 milhões, Rondonópolis está destinando cerca de R$ 12 milhões desse recurso para a Saúde, para serem utilizados em pagamento de folha de pessoal, compra de materiais permanentes e manutenção de serviços.

O restante do dinheiro será aplicado em sua maior parte no pagamento de folha do município e encargos, bem como amortizações de dívidas. “A estratégia do Município na aplicação dos recursos busca mitigar os efeitos econômicos negativos ocasionados pela pandemia. O Município registrou mais de R$ 26 milhões em frustração da receita. Dos R$ 471,9 milhões previstos, apenas R$ 445,3 foram arrecadados. Esse montante não considera os repasses exclusivos para aplicação no enfrentamento ao Covid-19” , explica Rafael. que destaca que caso uma parte dos recursos federais não fosse destinada para pagamento da folha de pessoal, que é despesa obrigatória, o Município teria de dispor de outras fontes de recursos para este fim, ocasionado a paralisação de obras em andamento e prejudicando a prestação de serviços à população.

Conforme dados da Secretaria Municipal de Finanças, Rondonópolis registrou quedas nas arrecadações do imposto de renda, IPTU, taxas, iluminação pública, receita patrimonial, IPVA, FPM e transferências estaduais do SUS com pequeno aumento do ITBI, ISSQN e ICMS.