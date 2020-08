Ao longo deste mês, Rondonópolis tem vivenciado a queda de braço em relação à destinação dos recursos referentes às parcelas do “Socorro aos Municípios”, do Governo Federal, especialmente as duas últimas parcelas, estimadas em mais de R$ 30 milhões. A polêmica é que, desde o princípio, o prefeito tem tentado fazer com que esses recursos não sejam destinados exclusivamente para a saúde. Nesse sentido, a princípio, o projeto do Executivo recebeu uma emenda dos vereadores para que fosse todo destinado à saúde. Contudo, a emenda recebeu o veto do prefeito. Na sequência, a Câmara, que poderia derrubar o veto, em uma “manobra regimental”, acabou mantendo a posição do prefeito de que os recursos deveriam ser divididos entre a saúde e outras finalidades, como obras e pagamento de dívidas.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————

Conforme noticiado pelo A TRIBUNA nesta edição de sexta-feira, a Justiça decidiu, liminarmente, que os recursos relativos pelo Governo Federal nesta pandemia não podem ser destinados para outras áreas, mas exclusivamente ao combate da covid-19 e assistência social, a partir de uma provocação do Ministério Público. Ocorre que a notícia acabou gerando muitas dúvidas. Uma delas é se essa decisão se refere aos mesmos recursos debatidos pela Câmara Municipal e, caso sim, se envolvem todo o montante enviado pelo governo, no caso mais de R$ 64 milhões. Em relação ao assunto, a princípio, o procurador-geral do Município Anderson Godoy, declarou a reportagem do A TRIBUNA que poderá recorrer da decisão. Nesta segunda-feira (24), será concedida uma entrevista coletiva à imprensa para apresentação de mais detalhes da Prefeitura em relação à aplicação desses recursos federais.

“O Município está aplicando os recursos de acordo com as diretrizes do Governo Federal. Acredito que deve estar ocorrendo um equívoco de interpretação, pois temos até a descrição das diretrizes do Tesouro Nacional que deixa claro onde o recurso pode ser investido. Por exemplo, nele descreve que apenas quatro parcelas de R$ 841 mil são exclusivas para ações da saúde referente ao enfrentamento da Covid-19. Sua maior parte, coisa de mais de R$ 60 milhões é para mitigar os efeitos da crise, ou seja, investindo em obras, o recurso estará girando a economia do município, gerando emprego e renda no momento de crise”.

De acordo com o pedido do MP, em relação às duas primeiras parcelas dos recursos que totalizaram R$32.093.537,82 (trinta e dois milhões noventa e três mil e quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), a Prefeitura só teria destinado para a saúde pública R$1.683.644,92 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), quantia, de acordo com o MP, inteiramente destinada ao pagamento de profissionais que atuam no enfrentamento à covid-19 e equipamentos e materiais permanentes.

“Sem que nada tivesse sido destinado ao aumento do número de UTIs, apesar do sobrecarregamento do sistema” , diz um trecho do requerimento do MP à justiça.